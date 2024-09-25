防大樓煙霧飄散奪命 南市消防第三大隊：管線孔洞應填塞

學甲大樓救災演練，人員抵達策定搶救計畫、指揮作業。（南市消防第三大隊提供）

2024/09/25 14:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南市消防局第三救災救護大隊今天（25日）在學甲區「學甲天下大樓」實施高樓搶救演練，模擬大樓地下室電信機房發生火警及5樓有濃煙竄出，強化民眾如何應變及消防搶救之戰術應用。特別是大樓內部的管線孔洞應填塞，避免成為奪命煙霧飄散的通道。

今天救災情境設定大樓地下室電信機房因短路起火，濃煙及高溫在管道間往上竄燒，造成5樓出現火煙及人員受困，第三大隊派遣學甲、佳里等分隊及各式救災車輛趕往救災，立即依現場位置、建築物結構及周邊救災動線、水源位置等狀況，策定搶救計畫、指揮作業並進行實地搶救演練。

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演練項目包含住戶疏散逃生、消防車輛布署、抵達現場處置作為、消防水源的掌握及選擇、暗室搜索技巧、發光搜索繩運用、熱顯像儀運用、梯間佈線、開門程序、MAYDAY自救程序、無線電通訊監控及障礙應變、高樓CCIO指揮架構、幕僚作業分工、救災人員的安全管制和回報機制，演練過程逼真、嚴謹，在各單位相互配合下順利完成。

台南市消防局局長李明峯表示，高樓建築物及地下室特性為火災發生時濃煙密佈、內部高溫、延燒迅速、逃生不易、搶救困難等，唯有透過平時不斷演練及防災整備，才能確保民眾、消防人員安全。

第三大隊大隊長陳坤宗說，此次演練場所包含銀行、公寓、地下停車場用途多元複雜人口出入眾多等特性，災害發生時易造成人命救援困難及避難疏散不易之問題，故透過平日演練強化高樓火災搶救能力及加強公共安全，降低未來搶救風險。

特別是從新竹市「晴空匯」重大火警為戒，除了檢視平時排煙設備，大樓為防濃煙火警奪命，大樓的電纜、電信等管線的「防火填塞」是關鍵。第三大隊協調大樓管委會額外檢視火警時可能電纜管線孔洞填塞改善。

學甲消防分隊檢視大樓內部的管線孔洞填塞改善。（分隊提供）

台南市消防局第三救災救護大隊今天（25日）在學甲區「學甲天下大樓」實施高樓搶救演練。（學甲分隊提供）

台南市消防局第三救災救護大隊今天（25日）在學甲區「學甲天下大樓」實施高樓搶救演練。（學甲分隊提供）

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