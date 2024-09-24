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性侵2國小姪女害懷孕引產死胎 狼叔竟辯當女兒愛被重判

台南一名已婚男子涉對2名姪女性侵，其中性侵小姪女七次部分被台南地院合併判16年徒刑。（資料照）

台南一名已婚男子涉對2名姪女性侵，其中性侵小姪女七次部分被台南地院合併判16年徒刑。（資料照）

2024/09/24 22:32

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市一名已婚男子涉性侵年僅11歲的姪女，導致姪女懷孕到醫院引產死嬰，法院發保護令禁止他與大姪女這對姊妹接觸後，狼叔又被查出從2021年至2022年也曾性侵小姪女，檢方查出他對小姪女涉犯384次加重性侵罪嫌起訴，台南地院僅認定7次犯行，每一罪判刑8年4月，合併重判16年徒刑，還可上訴。

據了解，這名狼叔已婚育有1子，他性侵大姪女部分，最高法院痛斥他罔顧人倫，嚴重敗壞善良風俗，惡性重大，2023年已依對幼女強制性交罪合併判他12年徒刑定讞。

判決指出，狼叔涉從2019年起利用接送年僅11歲、9歲分別就讀小學六年級、四年級姪女姊妹花放學的機會，將對方載到他的住處，再利用姊妹各自落單機會，先對大姪女伸狼爪，使女方無法掙脫，脫去其衣褲性侵4次，大姪女因而懷孕，並於2021年間到醫院引產死嬰，醫院依法通報才查獲狼叔惡行。

男子性侵大姪女後，法院核發保護令禁止他繼續與大小姪女接觸，家人也告誡他遠離2名姪女。不料，男子除在保護令核發之前多次在住處性侵小姪女，甚至在大姪女小學畢業、法院核發保護令後，又利用小姪女每週三只上半天課的時機，多次擅自接小姪女下課，並載到汽車旅館性侵，完事再把小姪女送回學校。

直到2022年8月小姪女被警方尋獲時，把此事告訴警察，這起不倫性侵醜聞才曝光。小姪女說，因為看到父親對她姊姊被叔叔性侵而痛苦萬分，她不願再加重父親的身心痛苦，只好選擇隱忍。

但訊時，這名狼叔卻否認對小姪女的性侵犯行，並強調他將對方當作自己女兒般疼愛，雖為此與姪女姊妹花的父母撕破臉，但小姪女還是跟他聯絡要他接送，他因曾幾次阻止小姪女與網友見面，小姪女懷恨在心、才會構陷他。

法官傳喚這對大小姪女的學校老師、其父親等人作證，還調閱汽車旅館記錄車籍相關資料，認定狼叔犯下7件加重強制性交罪明確。一審合議庭認為，被告嚴重戕害未成年姪女身心健康發展，又否認犯行、還不斷稱愛對方像是自己的女兒一般，悖離人倫與經驗法則、犯後態度也不佳，對其所犯7罪合併判處16年徒刑。

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