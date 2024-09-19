女騎士遭右轉車輾斃 南市議員促車向分流而非車種分流

台南市西門路一段18日發生A1事故，造成一名騎士死亡。南市議員朱正軒要求應促採車向分流而非車種分流。（圖由朱正軒提供）

2024/09/19 14:33

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市西門路一段昨晚發生一起A1事故，汽車右轉輾過直行機車造成一名女騎士死亡，南市朱正軒今天表示，車種分流造成的交通危害一再發生，建議交通局應採車向分流才是正確的交通邏輯。市議員林依婷也批評交通局至今仍不打算檢討台南市區機慢優先車道的問題。

南市交通局表示，近年依地區道路行車需求，調整多處車道配置，將機慢優先車道調整為右轉或直右共用的混合車道，對於議員或市民提出各路段調整訴求，後續也將持續評估處理。市府對於發生不幸A1事故同表遺憾，除呼籲用路人於行經路口應遵守行車規定並特別提高警覺外，也將持續透過交通工程、執法及交育宣導等手段逐步提升道路交通安全。

林依婷說，她已經說過很多次了，台南市的機慢車道根本無法保障機慢車，反而促使機車行駛在道路最右側，就等於是把機車放在汽車的視野盲區之中，視野看不到的地方就是最容易發生意外的地方，但交通局至今不打算檢討台南市區機慢優先車道的問題。

朱正軒表示，車向分流才是正確的交通邏輯，右轉汽車應該靠到最右側，別讓直行機車有機會從外側（右側）切過，這才是保護彼此的最好方式。直行機車更要保護自己，不要受限過時陳腐的車種分流邏輯，不要自我矮化把自己逼死在車道的最外側而忍受右轉汽車的威脅。

朱正軒說，正確的用路方式，直行機車應該往內側（左側）避開右轉汽車，才能避免與右轉車交織互卡而造成車道癱瘓及交通阻塞，更能避免右轉汽車視線死角輾過直行機車的事故風險。

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