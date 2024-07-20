台北中正橋機車走專用道 是否強制意見不一

2024/07/20 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北交通要道中正橋廿日起封閉往水源快速道路匝道，並開放往台北方向機車專用道。台北市新建工程處與雙北交通局原先規劃強制機車行駛專用道，遭民眾及路權團體抗議後，昨表示改為讓機車自由選擇走主線車道或專用道。中正橋車流混雜問題已久，是否強制機車行駛專用道，在不同用路人和地方之間意見分歧。

根據台北市交通流量調查資料，觀察二○二三年九月五日平日中正橋往台北方向車流量，在早上六點半到九點半的上班尖峰時間，機車佔七十四％、小型車廿五％、大型車一％，交通量六一二八輛。無論上下班尖峰時間或離峰時間，機車交通量都遠比汽車來得多。

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機促會︰應摒棄車種分流思想

台灣機車路權促進會肯定新工處傾聽民意後，同意不強制機車行駛專用道，然而從新工處的回應中可以看到，新工處在規劃交通時依然以汽車需求為本位，忽視汽車以外的其他運具及用路人。機促會強調，不論中央與地方的交通主管機關都應摒棄危險的車種分流思想，並以車速及車向分流做為交通規劃的準則，才是逐步解決台灣交通地獄的解方之一。

民眾甘先生表示，往台北若強制機車走外側車道，容易造成永和路與光復街大量車流交織，尤其從光復街轉彎上橋的汽車多半不只切換一個車道，機車若強制靠右、而汽車往左，不只尖峰時段容易塞車，更可能發生車禍。他認為既然是要直行，那就順著車流行駛就好了。

何小姐則表示，汽機車混流搶道，覺得滿危險，汽車傷害力較大，在機車道可避免汽車碰撞。不過，機車專用道發生車禍不容易排除，她舉福和橋為例，先前事故很多，原因之一就是機車專用道與一般車道是立體分隔，一旦發生事故後方機車無處閃，很容易連環撞。

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