台南六甲創意料理美食嘉年華9/21登場 炸蟋蟀小吃等你來挑戰

台南六甲商圈創意料理美食嘉年華推出炸蟋蟀試吃。（記者楊金城攝）

2024/09/18 21:45

〔記者楊金城／台南報導〕2024台南六甲豆陣創意料理美食嘉年華，21日將在六甲區運動公園登場，集結六甲美食、小吃、特色農產、手作工藝等20攤，另有炸蟋蟀古早味小吃挑戰遊客的膽量，也有炸香菇、米布粿仔等8名攤免費試吃。

這場美食嘉年華由六甲區公所及六甲街區繁榮文化觀光發展促進會（六甲商圈）舉辦，今天（18日）站台宣傳，獲得六甲在地美食店家力挺參與。

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六甲商圈理事長尤淨寬說，六甲有赤山米、火鶴花、知名小吃如豆菜麵、六甲老屋等觀光資源，活動用六甲特色美食小吃帶動更多人認識六甲、推銷觀光。

21日現場另有闖關集章活動，六甲人、外地遊客集章的同時也可以認識六甲的在地特產，完成闖關集章後還可以拿到限量的小禮物。

這場六甲商圈美食嘉年華還將六甲美食通通都搬到活動現場展出，包括炸蟋蟀、炸香菇、山豬肉、豆菜麵、剉冰、米布粿仔、越光米壽司、羅李亮冰等8名攤更提供遊客試吃品嘗，藉由試吃活動促進店家與遊客間的互動、宣傳，讓民眾更了解食物與在地的連結與傳承的文化脈絡。其中炸蟋蟀跟炸虎頭蜂蛹一樣都是古早小吃，挑戰遊客試吃膽量。

六甲區區長陳啓榮表示，活動結合農特產品美食市集、文創商品展售、童玩市集及藝文表演如赤山表演藝術坊及六甲國中武術表演、六甲國小幼兒園活力歌舞及吳柏億小提琴演奏等，充分展現六甲的藝文熱情與活力。

台南六甲商圈理事長尤淨寬（右）、總幹事黃冠銘（左）為21日六甲美食嘉年華宣傳。（商圈提供）

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