為偏鄉長者注入新活力 南市活力文康車結合體適能

南市活力文康車結合健康體適能運動，增加長輩柔軟度及肺活量。（圖由南市社會局提供）

2024/09/17 14:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（17）日是中秋節，除了烤肉，卡拉OK歡唱或體適能運動都是不錯的休閒選擇。南市活力文康車最近開至偏鄉，邀約社區長輩一同來社區照顧關懷據點高歌一曲，由老師帶領長輩進行健康體適能，除活絡筋骨、提升肌耐力外，亦增加長輩柔軟度及肺活量。

迎接中秋佳節，活力文康車開至玉井區中正、大內區環湖、左鎮區榮和及左鎮區左中等據點，展開巡迴服務。一位94歲的「阿好」阿嬤，身手俐落跟著所有人又唱又跳，活力十足。阿好說，做完體適能後，腳骨變得更溜冽（台語，意即敏捷），還能飆高音，笑說感覺就像參加奧運選手完成熱身，準備爭取金牌一樣。

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社會局長盧禹璁說，文康車自2015年開跑至今已將近10年，足跡遍佈37區，每年約120場，受益人數達4000人以上，不僅提供卡拉ok歡唱服務，更貼心準備茶點供長輩品嚐享用，並搭配各項社會福利宣導，推廣至今，深受歡迎及肯定。

目前南市已布建401處社區照顧關懷據點，就近提供關懷訪視、電話問安、餐飲及預防延緩失能等多項服務，各據點也依在地資源及特色，推出桌遊、手工藝製作、體適能及歡唱卡拉OK等多元健促活動，這些據點就像長輩另一個家，具有學習、成長及陪伴功能。

社會局表示，去年推出銀髮體適能課程，培養長輩安全運動觀念，今年更將體適能與文康車結合，特別開到資源較少的偏鄉地區，搭配動態與靜態活動，讓長輩走出家門動起來。

南市活力文康車帶動社區長輩一起唱跳健身。（圖由南市社會局提供）

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