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    70萬蛋黃酥遭棄單 台南「小丞事」被抹黑：想提告護商譽

    台南知名烘焙店「小丞事」遭團頭棄單70萬還遭抹黑，店家打算提告。（翻攝業者粉專）

    台南知名烘焙店「小丞事」遭團頭棄單70萬還遭抹黑，店家打算提告。（翻攝業者粉專）

    2024/09/13 05:56

    〔記者王捷／台南報導〕中秋節前夕是糕餅業的大日子，一位團購頭向台南烘焙名店「小丞事」訂購70多萬元的蛋黃酥，但未付3萬元定金，向店家棄單，事後又向其他消費者聲稱，是名店認為數量少，不願接，店家得知後想提告維護商譽。

    「小丞事」以各種烘焙麵包著稱，12年前創業從一間小店到分店，今年中秋節推出菠蘿蛋黃酥，許多消費者爭相預購。業者胖老闆說，大約在8月時，一位團購頭整合其他小團購，跟他訂了1100盒蛋黃酥，每盒共有9顆，共約70萬元，他向團購頭收3萬元現金，不過對方一直沒有匯款。

    直到8月底，胖老闆依然沒收到訂金，他向團購頭再次確認，是否要訂購蛋黃酥？最後團購頭表示要取消訂單，胖老闆原本認為，蛋黃酥也還沒開始做，即使團購頭棄單也沒關係，但隔了幾天，胖老闆接到其他小團購聯絡，希望能私下出貨給小團購，不然無法跟其他訂購者交代。

    起初，胖老闆聽完小團購的說法摸不著頭緒，但在追問下才得知，之前棄單的團購頭，向其他小團購抹黑店家，誆稱是訂單量不大，所以業者不接單，胖老闆認為，團購頭的說法毀損他的商譽。

    胖老闆說，業界有很多案例，產品做完了，結果被消費者棄單，因此收訂金是對業者的保障，現在大概沒有業者，收到70萬元、將近一萬顆蛋黃酥這種大單，還不收訂金，如果不願購買也沒關係，但不能抹黑他，目前正在與律師討論，預計要提告維護商譽。

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