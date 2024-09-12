麻豆監理站遭輾斃驗車女代辦是料理網紅 兒公開噩耗粉絲悲痛

驗車女代辦郭錦靜6日在麻豆監理站幫忙拆車牌時遭水泥車輾斃，人稱「靜姐」的郭錦靜是料理網紅，粉專有2.5萬人追蹤。（擷取自臉書）

2024/09/12 11:55

〔記者王涵平／台南報導〕驗車女代辦郭錦靜6日在麻豆監理站幫忙拆車牌時遭水泥車輾斃，人稱「靜姐」的郭錦靜是料理網紅，粉專有2.5萬人追蹤，告別式將於17日中秋節舉行，其子也在粉專貼文追思媽媽。

靜姐兒子承佑回憶，媽媽生前最喜歡動手做料理，每次回家聊天總是聽她說又做了哪道料理、料理可以怎麼變化，做起來味道應該怎麼樣，開心的眼神總是閃閃發光。

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承佑說，媽媽也喜歡種植花花草草，家門前面的小院子四季都會有不同的收成；享受著把生活過的這麼忙碌的她，每當對一件事情有想法就會立即動手去創造，整個人沈浸在她自己的創意世界，這樣的她好自信。

一場意外來的措手不及，家屬與認識她的親朋好友都感到震驚與不捨，但我們相信，她在這個世界的修行結束了，功德圓滿，先到了另一個世界享福。

承佑在貼文指出，就像媽媽自己的簡介「喜歡料理，熱衷創意，更愛園藝」，分享料理的創作及過程是她的生活重心之一，我們幾個孩子不在身邊的時候，感謝FB的大家在這個創作園地陪她度過了重要的時光。謝謝網路上的大家對靜姐的喜愛，所有的點讚、關注、分享、留言，都曾經帶給她滿滿的喜悅。

驗車女代辦郭錦靜6日在麻豆監理站幫忙拆車牌時遭水泥車輾斃，人稱「靜姐」的郭錦靜是料理網紅，粉專有2.5萬人追蹤。（擷取自臉書）

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