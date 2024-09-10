推廣「冬至送火王」民俗 苓仔寮保濟宮送南市圖繪本、桌遊

台南將軍苓仔寮保濟宮主委黃政吉（左）代表捐贈「冬至送火王」繪本及桌遊給南市圖，由文化局主任秘書黃宏文 （右）代表接受。（記者劉婉君攝）

2024/09/10 20:54

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市將軍區苓仔寮保濟宮「冬至送火王」，為台南市市定民俗，迄今已有138年歷史，為了讓更多人認識這項無形文化資產，廟方今（10）日捐贈《池府千歲好神!之冬至送火王》中英文繪本及桌遊各45份，給台南市立圖書館。

冬至送火王的繪本及桌遊，由將軍苓仔寮保濟宮委由永福國小老師張淑賢引導在地的苓和國小學童一同創作，並獲得台南市文化資產管理處支持，贈書儀式由苓仔寮保濟宮主委黃政吉代表捐贈，文化局主任秘書黃宏文代表接受。

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黃政吉表示，「冬至送火王」自清末迄今，因當地棉被產業怕火，因而逐漸發展出該項民俗，2015年登錄為台南市定民俗。繪本故事融入地方百年製棉業及送火王儀式特色，內容設計「動動腦，想一想」單元，讓學童從民俗中思索傳說背後的哲學意涵；桌遊則有4款遊戲，包括心臟病、記憶配對及將送火王儀式轉化為邏輯與心理戰術的遊戲皆有，希望透過圖書及桌遊的推廣，讓更多人知道將軍區重要民俗文化冬至送火王，讓市定民俗也可以寓教於樂。

黃宏文表示，歷史不是硬梆梆的，透過新的元素，可以讓歷史突破限制，讓更多人參與並延續下去，南市圖為保留台南在地記憶，於永康新總館4樓設有「台南專區」，收錄各類型以台南為題的圖書，至今已累計近6千冊，並持續豐富館藏，獲贈的《池府千歲好神!之冬至送火王》繪本，將收藏台南專區及分送各區圖書館，提供民眾借閱，也將不定期策畫主題書展，推廣閱讀並傳承府城文化，而民眾也可以在新總圖借到桌遊，用多元方式認識台南的故事。

台南將軍苓仔寮保濟宮主委黃政吉（右3）代表捐贈「冬至送火王」繪本及桌遊給南市圖，由文化局主任秘書黃宏文 （右1）代表接受。（記者劉婉君攝）

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