逾百年「冬至送火王」 台南市定民俗變桌遊

市定民俗將軍區苓仔寮保濟宮冬至送火王轉化為桌遊，相關設計目前仍在做最後調整中，成品將於9月4日在政大書城舉辦講座及桌遊體驗活動。（記者劉婉君攝）

2021/09/01 16:26

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市「將軍苓仔寮保濟宮冬至送火王」已有超過百年的歷史，2015年登錄為市定民俗，苓仔寮保濟宮與苓和國小桌遊設計團隊合作，最近推出「冬至送火王」桌遊，希望讓民眾從遊戲中了解南市的無形文化資產。

台南市文化資產管理處表示，苓仔寮保濟宮冬至送火王於每年冬至前1天舉行，祈求保佑當地的「拍棉被」產業，以及闔家平安，儀式具有許多在地特色，如送火王時不開燈、不點火、不喧囂，於暗夜靜悄悄、恭送火王爺，當晚由延續5代以上的在地道士家族依古禮進行，還有儀式中的水火旗、黑色水符、祭祀用品黑龜等，皆充滿民俗意涵。

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文資處與保濟宮將於9月4日及12下午，於台南市政大書城舉辦3場講座及桌遊體驗，由「送火王」專書的作者張淑賢及相關研究者王國信，分享送火王的民俗文化內涵，並介紹桌遊設計理念、帶領民眾進行桌遊體驗，參與活動者還可獲得「送火王」專書或「送火王」桌遊，每場活動限額20名。

張淑賢表示，苓仔寮保濟宮與鄰近的苓和國小利用暑假舉辦「冬至送火王」工作坊，迄今也已進入第4年，送火王桌遊歷經2年研發設計，結合民俗、教育、創意等多元領域進行文化轉譯，且邀請擁有碩士學位的王國信道長題字，設計上也看得到送火王儀式的特色，凸顯出傳遞民俗文化與設計創意的獨特性。

保濟宮蔡順清總幹事表示，苓和國小大多數學生為苓仔寮在地子弟，很高興能一同合作，為地方重要的無形文化資產發聲，並獲得文資處的支持。

學生林舒涵表示，以前都是玩廠商設計的桌遊，第1次自己挑戰桌遊設計，很好玩，也希望讓更多人透過遊戲認識「冬至送火王」民俗。吳孟翰說，上課後才明白「冬至送火王」的原因，能和同學一起將民俗轉換為桌遊，很有意義。

台南市將軍區苓和國小學童試玩苓仔寮保濟宮「冬至送火王」桌遊，9月4日下午將舉辦首場講座及體驗活動。（圖由張淑賢提供）

台南市將軍區苓和國小學童試玩苓仔寮保濟宮「冬至送火王」桌遊，9月4日下午將舉辦首場講座及體驗活動。（圖由張淑賢提供）

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