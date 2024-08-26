「台版鐵達尼」傳漏油 航港局：加強管理、10/15後拆除

擱淺在台南南區黃金海岸的蘇菲亞號貨輪出現漏油與安全問題，26日下午仍有許多民眾接近船體。（記者王俊忠攝）

2024/08/26 19:29

〔記者王俊忠／台南報導〕今年7月下旬受凱米颱風吹襲、擱淺在台南南區黃金海岸的「台版鐵達尼」多哥籍貨輪蘇菲亞號，1個月來持續立在沙灘上，有漁民與南市區漁會近日發現船體旁出現漏油，影響漁民生計。立委林俊憲獲悉邀請交通部航港局與南市府環保局有關單位會勘，航港局允諾儘快加圍吸油索、同時請船東在下週一提拆除計畫，若船東屆時未提出，會再開罰，同時由航港局自行執行拆船。

由於之前市府環保局在議會表明擱淺在台南南區海岸的蘇船與安南區海岸的兩艘輪船都已完成抽油措施，但近日有漁民與區漁會在安平與南區海域發現有油污現象，有空拍更發現蘇菲亞號船體旁海水有大片油污。26日下午，立委林俊憲邀集航港局、市府環保局、農業局、南市區漁會有關單位會勘蘇菲亞號，副議長林志展、市議員林依婷、周嘉韋與黃麗招都與會討論。

林俊憲質疑，為何蘇船已完成抽油，卻還在漏油？南市區漁會總幹事林鈺昕與漁民代表也指，上週五航港局已知有漏油狀況，卻未知會漁會提醒漁民海水有污染問題，還是漁民自己發現海水油污、空拍得知蘇船漏油，蘇船的安全問題也不容忽視，應加圍做好管理；漁民希望漏油問題，中央與地方政府不要互踢皮球，要能找到單位負責。

航港局專委吳玉玲說，會漏油是因船體連日遭海水拍打破洞，漏出船艙、輪機室內的殘油，油櫃部分已完成抽油，已安排海事工程公司補船體破洞，同時加圍吸油索，防止漏油擴散。航港局已對蘇船的船東開罰兩次各10萬元，船東說下週一會提出船體拆除計畫。

吳玉玲表示，如船東真有提出拆除計畫，會進行審核，核定拆除時日與方式；如船東屆時沒提拆除計畫，航港局會第3次開罰10萬元，同時由航港局自行執行拆船計畫，不容船東擺爛。依地方漁民與蚵民養蚵需求，會在10月15日之後動手拆船。

在蘇船尚未開拆之前，航港局也會加強船體的加圍防護，避免民眾過於靠近、發生危險。至於航港局表示有關蘇船的現場管理，依法令應由地方政府執行；議員周嘉韋則說會找出法源，看是由中央或地方政府派員駐在現場管制民眾不得靠近蘇船。

立委林俊憲（中持麥克風）邀集交通部航港局與南市府環保局有關單位、多位市議員會勘擱淺在台南南區黃金海岸的蘇菲亞號貨輪漏油及安全等問題。（記者王俊忠攝）

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