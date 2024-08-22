台南紅蔥頭與虱目魚當營養午餐 仁德、永康國小摘「午星獎」

南市永康國小「美味中的永續之道」取用台南在地食材精華獲得全國「午星獎」。（南市教育局提供）

2024/08/22 13:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國學校午餐科技創新「午星獎」名單出爐，南市仁德國小、永康國小皆上榜「在地食材獎」，將紅蔥頭、蛤蜊、虱目魚、芝麻等台南在地食材融入創意菜單設計，烹飪出讓學童每天都期待的營養午餐。

仁德國小為消弭學童抗拒海鮮食材的心理，以海鮮食材為主設計學校午餐，呈現豐富層次的口感和令人驚艷的美感。菜單以蝦仁搭配水生蔬菜筊白筍，繽紛色澤可提高食慾；含在地食材的油蔥蒸蛋，讓每一口都有油蔥酥的香氣；冬瓜蛤蜊湯充滿濃郁的海鮮風味，讓學童喜愛上海鮮料理。此套菜單不只榮獲「午星獎」，更為人氣獎得主之一，為台南學校午餐爭光。

永康國小響應世界地球日，將學校午餐融入地產地消、低碳飲食等概念，選用學甲虱目魚和東山柳丁，創造酸甜滋味的海鮮料理；七股文蛤和菇類拌炒，可補充纖維質；西港芝麻搭配時蔬，增加風味；永康白蘿蔔和安南玉米燉煮，清香又甘甜。學童在吃得健康、安全及營養的前提下，也能符合「享當季、吃在地、食永續」之概念，落實從產地到餐桌理念，一起響應環保愛地球。

為提升學校午餐菜單品質及多元性，以及促進學校間的菜單交流，教育部國教署委託成功大學舉辦今年度推動學校午餐科技創新計畫「午星獎」。南市教育局長鄭新輝說，能夠獲獎是肯定廚房夥伴們在提升午餐品質、飲食教育的努力，也為其他學校樹立榜樣，鼓勵更多學校致力提升學校營養午餐品質。

台南市長黃偉哲表示，台南物產豐饒，在地食材如虱目魚、鳳梨、芒果、稻米等皆名揚海外，透過營養師與校廚的創意思維與烹調技巧，發揮食材美味，讓學童可於營養午餐中認識台南，一起品嚐台南的山珍海味。

南市仁德國小「舌尖上的鱻味之旅」獲得全國「午星獎」，美味讓學童愛上海鮮。（南市教育局提供）

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