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台南400咖拉棒！3大體育盛事翻轉「全台最胖城市」

「台南動起來，400咖拉棒」將於9月登場， 台南市副市長葉澤山（後左3）今日率隊到台北車站為活動暖身宣傳。 （台南市體育局提供）

「台南動起來，400咖拉棒」將於9月登場， 台南市副市長葉澤山（後左3）今日率隊到台北車站為活動暖身宣傳。 （台南市體育局提供）

2024/08/14 21:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南動起來，400咖拉棒」！翻轉「全台最胖」城市刻板印象，台南將從9月起舉辦「運動文化嘉年華」、「趣味路跑及馬拉松挑戰賽」、「棒球歷史展」3大盛事，邀請全國民眾一起來用汗水和熱情，享受台南秋冬溫暖的陽光。

為號召全國民眾參與體育盛事，台南市長副市長葉澤山今（14）日率隊到台北車站熱鬧宣傳，統一獅啦啦隊的瑟七、JOY及艾璐帶來活力滿分的啦啦隊表演。

葉澤山表示，今年特別找「可愛到犯規」的咖波代言，咖拉棒（Ca-Ra-Bang）的「咖」，就是嘉年華（Carnival）和咖波（Capoo）的「Ca」、「拉」就是馬拉松（Marathon）的「Ra」，「棒」就是棒球場上奮力一揮的擊球聲「Bang」，集結嘉年華、馬拉松和棒球展，「400年才第1次的運動盛會」，歡迎大家來熱血！

「台南運動嘉年華」打頭陣，將於9月7日起每週六、日在南市立田徑場的體育之心廣場舉辦，有全台最新穎的AR躲避球、虛擬自由車競速以及全國街舞競賽，超大型鯤鯓氣墊樂園，適合親子同樂。

「台南趣味路跑及馬拉松挑戰賽」則將於10月20日、11月24日分別在永華市政中心和新營體育場登場。11月24日的馬拉松挑戰賽特別在大新營地區規劃全新賽道，完整路線途經鄭成功「開台五營」，主視覺及完賽物資由曾獲德國紅點設計獎及入圍紐約3X3插畫大獎的團隊操刀，融入台南廟宇、職人、文化與風土，還有設置美食餐車、樂團表演等。今年總獎金高達406萬元，即日起已開放報名。

將在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場舉行的「台南棒球歷史展覽」，除棒球文物展示，更將結合科技互動體驗，每週末邀請棒球界名人及球星講座分享。「台南棒球歷史展覽」也是亞太棒球訓練中心第1個對外開放的展覽活動。詳情可上台南體育局FB粉專及官網查詢。

在新營登場的馬拉松挑戰賽，主視覺設計由=曾獲德國紅點設計獎及入圍紐約3X3插畫大獎的團隊操刀。（台南市體育局提供）

在新營登場的馬拉松挑戰賽，主視覺設計由=曾獲德國紅點設計獎及入圍紐約3X3插畫大獎的團隊操刀。（台南市體育局提供）

台南趣味路跑的吉祥物宣傳海報。（台南市體育局提供）

台南趣味路跑的吉祥物宣傳海報。（台南市體育局提供）

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