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甘甜多汁！台南文旦開始採收 產量減、品質佳

台南文旦開始採收，今年因颱風影響產量較少，但整體品質仍佳。（記者王涵平攝）

台南文旦開始採收，今年因颱風影響產量較少，但整體品質仍佳。（記者王涵平攝）

2024/08/14 13:21

〔記者王涵平／台南報導〕台南文旦開始採收，今年因颱風影響產量較少，但整體品質仍佳，麻豆區農會推廣股主任李坤益表示，這段時間正是老客戶回購的時機，下單訂購要快。

南市農業局今邀請麻豆區農會、下營區農會推廣台南文旦，農業局農務科長許文耀表示，今年台南文旦普遍甜度都有12度以上，短暫辭水後，果肉軟嫩甘甜多汁，品嘗後柚香回甘、喉韻極佳。

台南文旦種植面積1097公頃，原預估產量約2萬6000公噸，與往年差不多。但因凱米颱風災害，經綜合性評估，包括落果、樹枝倒伏、延遲性損害，評估減產約2成，減少約5000公噸，產量預估約2萬1000公噸，農業局會再配合臺南改良場、農糧署南區分署，每週前往產地評估產量。

下營區農會總幹事陳乃源表示，台南文旦主產區在麻豆、下營，麻豆種植面積約838公頃，但下營種植面積也有93公頃左右，僅次於麻豆，主要產區與麻豆相鄰，地質風土相近，品質不遜於麻豆。

李坤益指出，麻豆區農會在上週陸續收購10年以下的大果，收購量超過50萬斤，目前麻豆流通在市面上的文旦大果已減少許多，農民正規劃後續的採果，大部分農民都預定在17、18日起陸續採果，依據農民的種植面積，預估在2週左右會採收完畢再放置辭水。

曾獲得全國產銷履歷達人的麻豆區柚農郭秋寶說明台南麻豆好吃的原因，包括完整的產銷履歷紀錄簿，紀錄土壤、水質檢驗證明等工作，品質與安全兼顧。

台南文旦開始採收，品質仍佳。（南市農業局提供）

台南文旦開始採收，品質仍佳。（南市農業局提供）

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