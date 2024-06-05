領藥久候釀民怨 安南醫院致歉：藥師短缺、攬才不易

台南市府委由中國醫藥大學經營的市立安南醫院，4日下午傳出民眾不耐領藥久候的糾紛事件。（安南醫院提供）

2024/06/05 12:33

〔記者王俊忠／台南報導〕針對昨（4）日下午台南市立安南醫院傳出領藥糾紛及民眾反映該院領藥久候問題，該院5日聲明對此事深感抱歉。安南醫院說明，主要因藥師人力短缺，因藥師也需要適當休假所致，中國醫藥大學醫療體系已協調9位藥師前來支援。

安南醫院表示，但新到任的藥師尚未熟悉藥劑科內部調劑環境，院方已在第一時間做出內、外部的改善措施，包含：協助西藥局內部調整調劑和發藥的作業流程、優化現有調劑台、增加領藥窗口、增派排藥人力等。

而外部行政端的布局，則是於領藥尖峰時段增加行政人員排班、多擺設折疊椅引導民眾就坐、分流門診及慢箋加快發藥速度等；接下來，也將再增加告示白板，機動顯示預計等候時間，以降低民眾等候的焦慮感。

對於近期領藥出現久候問題，造成民眾不便，安南醫院再一次表達歉意，院方團隊雖已盡速做出上述改善與親善措施，亦能同理民眾久候不耐的心情，希望將過程中產生的不適感降到最低，所以4日發生糾紛當下，院方行政及公關主管皆出面協調，民眾事後也多能理解。

安南醫院說，預估下週藥師人力會陸續到位，加上相關行政配套措施運作更加成熟後，當能紓解民眾領藥時間久候的不便。該院深知人才招攬不易，除了希望藉此機會優化作業流程、留住人才，也期許呼籲有更多藥師加入安南醫院團隊，盼民眾諒解之餘，也懇請不吝給予指教與建議，一起打造更好的醫、病環境。

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