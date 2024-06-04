基隆禁發寵物繁殖證照 為何台南不行？黃偉哲回應了

議員吳禹寰在議會質詢台南市核發合法寵物繁殖證照，高居全台之最，市長黃偉哲答詢表示，將會管控發照的可行性。（擷自南市議會質詢畫面）

2024/06/04 22:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市核發250張合法寵物繁殖證照，高居全台之最，且流浪動物數量也是第1名，民代因此質疑源頭失控，即使市府蓋更多的流浪動物收容中心，都無法解決流浪犬問題。

台南市長黃偉哲表示，對於繁殖業會更積極處理，不會任憑事態發展，將會參酌其他縣市經驗，在與民意機關取得共識下形成政策，管控執照發放，甚至2、3年凍結發照，嚴格監督業者。

南市農業局表示，對於特定寵物業申請時皆依《特定寵物業管理辦法》相關規定辦理。依據寵物業查核及評鑑辦法規定，每年查核1次。另外，為落實寵物繁殖、買賣及寄養業的管理，強化寵物業繁殖及飼養管理制度，管理犬隻買賣流向及減少棄養情形，動保處每兩年辦理1次特定寵物業評鑑。

南市議員吳禹寰指出，台南市的特定寵物繁殖證照，從2014年的73張、增加到2017年的125張，成為全國第1名，甚至今年2024還暴增1倍到250家，但台南市的流浪動物數量卻高居全國第1，反觀台北市、澎湖縣、金門縣及連江縣合法寵物繁殖證照掛零，這些縣市的流浪動物數量也殿後，二者顯著存在因果關係。

吳禹寰並指出，基隆市在零撲殺政策推動之後，率先對寵物繁殖業者開大刀，不僅凍結發照，還嚴格稽查現有業者的繁殖量及稽核撤照，為何台南不行。

台南市有250家合法的寵物繁殖業者，以種犬貓每家30隻為計，全市就有7500隻種犬貓。吳禹寰揶揄市府一面對外呼籲「領養代替購買」，另一面卻浮濫發照，讓領養代替購買成為笑話。他除要求市府管制寵物繁殖業者的繁殖數量外，也須追查遭淘汰的種犬貓及生病或有缺陷的品種犬貓去處，否則要解決流浪動物問題，根本是奢談。

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