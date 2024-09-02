洗刷「行人地獄」惡名 南市府攜手九大運輸業宣示「路口慢看停」

交通部嘉南監理單位與台南市府偕九大運輸業代表於2日宣示落實車輛路口慢看停，行人才能安全行。（記者王俊忠攝）

2024/09/02 13:39

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區2023年5月發生2歲多余小妹與母親行經路口行人穿越道時，遭轉彎的休旅車撞輾，余小妹當場殞命、余母重傷。此案引發全國與政府重視「行人地獄」問題。9月份是全國交通安全月，2日監理單位與市府、台南九大運輸業代表宣示車輛駕駛人要落實「路口慢看停」、行人就能安全行。

台南市府副秘書長殷世熙指出，2023年台南路口有人受傷的車禍案有500件，占全年車禍受傷事故的一半；而去年台南發生死亡案的車禍有170餘件，其中大貨、卡車在路口肇事發生死亡的車禍有19件，約占全市死亡車禍的1成，顯見路口行車安全極為重要，希望九大運輸業者與所有車輛駕駛人行經路口一定要慢停、當作一定有行人，並多利用車輛輔助監看設備，力拚路口死亡車禍不發生。

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交通部嘉義區監理所2日會同南市府交通局、警察局、交警大隊與客運、貨運、計程車、客、貨車租賃業等九大運輸業在台南監理站舉行宣示要落實路口行車停讓作為，並呼籲一般車輛駕駛人也要響應，使「人本交通、停讓文化」觀念可以深入日常，提升全民交通安全意識。

嘉義監理所長黃萬益表示，國內整體行人交通事故約有5成發生在路口，持續呼籲國人尊重行人路權、減少交通事故很重要。因為國人搭捷運、電扶梯都已養成守秩序的排隊文化，讓國際稱羡；但路口行車停讓文化還未達標，這一定要努力養成全民以人為本的交通觀念，人本交通的軟硬體建設都能建置配合，行人就能安全行。

主辦單位並安排新南國小學生與府城客運電動公車進行 「路口停讓」與「駕駛員指差確認動態演示」，以實車讓參與的師生從駕駛員與行人不同角度體驗「大型車視野死角與內輪差」的問題，感受各種視角危險性與通行安全的行人防禦措施，提醒駕駛人務必落實「路口、轉彎暫停，安全再行」的正確駕駛習慣，為我國打造更安全的交通環境。

交通部嘉南監理單位與台南市府偕九大運輸業代表及小學生於2日宣示落實車輛路口慢看停，行人才能安全行。（記者王俊忠攝）

嘉南監理單位找來公車演示大車轉彎會出現內輪差問題，提醒行人與機車遠離大車身旁。（記者王俊忠攝）

嘉南監理單位請大客車與小學師生在模擬路口演練車輛遇路口慢看停，行人就能安全行的交通守則。（記者王俊忠攝）

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