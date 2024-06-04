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大台南公車「更聰明」了 司機遠端就知哪站有人要上車

台南市長黃偉哲（前左3）今日宣布大台南公車「智慧等車」新功能率先全國上線。 （記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（前左3）今日宣布大台南公車「智慧等車」新功能率先全國上線。 （記者洪瑞琴攝）

2024/06/04 16:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府今（4）日宣布大台南公車「智慧等車」新功能率先全國上線，只要透過大台南公車APP，或掃描站牌QRcode，按下「我要上車」按鍵後，司機就可接收到系統發送通知哪站牌有人等車，有效減少公車過站不停的狀況。

乘客使用智慧等車功能有3種方式，第1種方式是內建在「大台南公車」APP中，點選要搭乘的路線和所在站位，按下「我要搭車」按鈕。

第2種方式則是用手機掃瞄站牌上的「虛擬智慧站牌」QRcode，即可顯示當站所有路線的預估到達時間，再按下「我要搭車」按鈕亦可。

第3種方式則是沿線設有候車亭，且空間電力等條件足夠的站位，目前有19處，設置實體鍵盤按鈕和LED服務燈，民眾直接按押使用。

另外，在APP和QRcode的智慧等車功能中，如果即將進站的下一個班次是低地板或無障礙公車，還會一併顯示「輪椅上車」的選項，搭乘輪椅的朋友也可勾選，提早提醒司機預備服務。

台南市長黃偉哲說，台南率先全國提供公車智慧等車服務，讓乘客在公車站牌先按鈴通知駕駛，讓駕駛員預先知道停靠站有民眾需要搭車。

交通局指出，台南市在早期即已發展公車動態系統，現在透過公車定位和通訊技術成熟，且為避免司機因注意其他路況而導致漏看乘客招手，或乘客一時分神沒注意公車駛來而來不及招手等情形發生，在歷經開發與測試後，終於成功推出「智慧等車」系統功能。

公共運輸處表示，APP和QRcode的「智慧等車」功能是全國首創，站牌不必額外增加高成本的設備，也不會受限於電力供應，因此相當容易普遍設置，即日起在市區70路、佳里─嘉義高鐵站的橘9、橘9-1等3路線共114處站位率先使用，預計2年推廣到全市所有公車路線和站位。

民眾按下設置實體鍵盤按鈕，司機就可收到哪個站牌有乘客要上車。（南市交通局提供）

民眾按下設置實體鍵盤按鈕，司機就可收到哪個站牌有乘客要上車。（南市交通局提供）

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