1棵芒果樹土地價值逾30萬 台南夫妻檔自學種出超搶手愛文

郭炳宏、王气每落實疏果，種出超搶手愛文芒果。（記者劉婉君攝）

2024/06/03 20:34

〔記者劉婉君／台南報導〕台南安定區蘇厝里郭炳宏、王气每夫妻，2人透過自我摸索出來的一套栽種及管理方法，種出來的愛文芒果，不僅較台南其他產區提早半個月採收，口感扎實，果香濃郁，每年都相當搶手。而位在善化區的果園，因緊鄰南科園區，土地價值高，1棵芒果樹所佔的土地市價預估就超過30萬元。

郭炳宏原於台積電下包廠商任職，王气每則是安定區農會供銷部主任退休，2人均非專業農民，10多年前因友人贈送200棵愛文芒果，開始利用在農改場上課學習的知識及自我摸索，邊作邊學，堅持用有機肥及酵素，不噴灑草藥等，並找出最適當的修枝、施肥時間點，讓自家生產的芒果每年都比其他台南產區的芒果提早開花及成熟。

夫妻倆也落實疏果，1穗只留1棵果實，因此1顆芒果可達到1斤重，許多親友及老顧客一吃就愛上，每年都相當搶手，很快就被預購一空。

王气每為芒果套袋時，會先寫下編號，往年約可收成約5600顆芒果，不過，今年受到氣候影響，產量只有往年一半，套袋數量減少到2600顆，早花果實在4月20日就已開始採收，但因數量少，不敢宣傳，仍有許多老顧客主動詢問，要求預留。

郭炳宏、王气每種植的愛文芒果，口感扎實，香氣濃郁，許多老顧客一吃就愛上。（記者劉婉君攝）

郭炳宏、王气每的芒果園緊鄰南科園區，土地價值高。（記者劉婉君攝）

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