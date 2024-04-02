因應清明車潮 新營區墓園、納骨塔周邊將交管

因應清明祭祖車潮，新營警分局將於4月3日起連假期間，在墓園、納骨塔周邊道路進行交管，籲請民眾注意路況。（圖由警方提供）

2024/04/02 12:19

〔記者王涵平／台南報導〕因應清明祭祖車潮，新營警分局將於4月3日起連假期間，在墓園、納骨塔周邊道路進行交管，籲請民眾注意路況。

警方指出，轄區各墓園及納骨塔（新營區福園、柳營區祿園及鹽水區壽園等）周邊道路將湧現大量車潮，將規劃相關交通疏導工作，機動派遣警力及協勤民力維護交通順暢。

交通疏導管制作為，一、新營區祿園（一）入場：新營區長榮路→右轉長榮路二段468巷→進入園區，依園區人員指揮依序停放車輛。

（二）離場：新營區長榮路二段468巷→右轉長榮路往高速公路方向；如欲往臺1線之車輛，請往前至新北五街143巷口迴轉。

（三）管制路口：新營區長榮路與長榮路二段468巷口、新營區長榮路與新北街口，以上路口管制車輛禁止左轉。

二、柳營區祿園：

（一）入場：柳營區柳營路一段151巷進入園區，並依園區人員指揮依序停放車輛

（二）離場；由祿園大門口→台1線。

三、鹽水區壽園：由台19線壽園大門口進入園區停放車輛，勿將車輛停放台19線路段，造成其他用路人危險。

警方提醒，，出門前可先利用手機APP「路況即時影像」或收聽「警察廣播電台」即時掌握路況。

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