偷剪牛肉湯老店電線賤賣百元 警查訪獲關鍵事證逮女賊

台南中西區一家牛肉湯老店灶台電線遭人剪斷偷走。（圖：警方提供）

2024/01/29 12:24

〔記者王俊忠／台南報導〕57歲莊姓女子於今年1月15日上午騎機車到台南市區閒逛，行經民權路與金華路口某牛肉湯店前，因店家未營業，她趁四下無人時將該店招牌及鍋爐灶檯的3條電線剪斷取走。警方獲報訪查在距該店百公尺遠的民宅2樓發現裝有監視器拍攝到牛肉店前，比對鎖定住在永康的莊女涉重嫌，28日前往帶回調查，莊女坦承所偷電線賤賣100元，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

牛肉湯老店的陳姓負責人因店休3日外出旅遊，18日備好新鮮牛肉準備開店營業時，卻發現店內炒煮鍋爐灶檯及招牌等3處電線遭人剪斷竊走，無法炒煮營業，氣呼呼地報警處理，也急忙聯絡水電人員到場接線修復，才能開張營業。

轄區南市警二分局長樂派出所員警到場受理及勘察，因牛肉湯店未裝設監視器，不知確切遭竊時間，員警在周邊鍥而不捨地持續追查，終於在25日訪查到距離牛肉湯店有百公尺遠的民宅處時，意外發現該民宅2樓有支監視器鏡頭攝錄到牛肉店前。

經調閱影像帶回連夜比對，終於釐清犯案時間及涉案莊女的影像，繼而以路口監視器以車追人，也即在28日掌握住在永康區的莊女涉有重嫌，前往永康區將其帶回調查，並得知其所竊剪的20多公尺電線已被她賤賣100元。莊女此劣行也害得牛肉湯店差點無法順利營業。

南市警二分局表示，舉凡各類竊案的發生，迅速偵破是有效遏制犯罪的最好手段，也能避免竊嫌食髓知味繼續再犯；同時研判莊女相關行竊手法不排除有其他被害人，如受害民眾有相關線索均可與第二分局長樂派出所（06：222-2422）聯絡。

台南中西區一家牛肉湯老店灶台與招牌電線遭人剪斷偷走。（圖：警方提供）

五十七歲的莊姓女子在台南中西區一家牛肉湯老店剪偷電線。（圖：警方提供）

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