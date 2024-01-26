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罕見！台南三合院變身賭場 警逮27賭客

台南常見老屋咖啡廳與餐廳，但警方第一次見到傳統三合院老厝，也能變成賭場。（民眾提供）

台南常見老屋咖啡廳與餐廳，但警方第一次見到傳統三合院老厝，也能變成賭場。（民眾提供）

2024/01/26 21:02

〔記者王捷／台南報導〕台南常見老屋改造成餐廳、咖啡廳，但台南警三分局最近鎖定一間賭場，第一次看到有賭徒用老厝三合院改造成天九牌賭場，警方在今天凌晨2點多寒風中突擊臨檢，帶回陳姓負責人以及26名賭客。

警三分局最近聽說有流動賭場，經過追查，沒想到竟然是藏在三合院裡面，這間老厝一到晚上就有名車進出，明明平日無人居住，但晚上就有很多人，加深警方懷疑，經過周密蒐證，警方獲得台南地院核發的搜索票，並在今天日凌晨2點多行動，賭客不顧天冷，穿著厚外套賭錢，但看到警方進來臨檢，直呼心先涼一半。

警方查獲賭6千多元、用撲克牌充當的籌碼9副、抽頭金300元，以及賭博用的天九牌、骰子和無線對講機等證物，並帶回陳姓負責人與現場的26名賭客，經訊問後，陳男被依賭博罪移送，其他賭客則用社會秩序維護法裁罰。

第三分局表示，流動性的職業賭場為了躲避警方查緝，經常躲藏於偏僻的空屋或閒置廠房，賭場活動容易導致幫派糾紛、槍械使用及暴力討債等重大犯罪行為，對社會治安造成嚴重影響。農曆新年的臨近，警方加強打擊職業賭場的行動，目的是為市民提供一個安全、愉悅且適宜居住的環境。

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