每種血型都缺！台南宮廟7/16辦捐血活動 贈伯公加持結緣品

南市北區鎮轅境頂土地公廟16日舉辦捐血活動，伯公加碼贈送結緣品。（鎮轅境頂土地公廟提供）

2023/07/15 16:54

〔記者王姝琇／台南報導〕南部血庫拉警報！南市北區鎮轅境頂土地公廟訂明天（16日）與台南捐血中心在中山捐血站合辦捐血活動，全聯禮券、平安米做為捐血禮品，還有伯公特別加持7天的文創結緣品。

台南捐血站表示，目前南部地區血液庫存量僅存3天，各種血液庫存都嚴重短缺，南部（嘉南高屏澎東）地區每日約需2100袋醫療用血，捐血中心擔憂，若血液庫存量無法盡快提升，將對醫院所需之醫療用血造成衝擊。呼籲鄉親及放暑假的學子們，只要身體健康，一週內沒有感冒、吃藥、打針等，可以儘快前往捐血中心挽袖捐血，以緩解近期缺血的危機。

廟方表示，今年是第2年舉辦捐血活動，去年大家熱心參與募集到429袋血液，今年捐血贈品除準備全聯禮券、平安米之外，加碼贈送已於廟內先加持7天的文創結緣品，伯公特別指定結緣方式，請民眾於捐血當天憑捐血卡到廟裡領取並過爐。

此外，張姓信眾得知廟方要辦理捐血活動，特別加碼贊助手作神秘小禮物40份，提供給前30名捐血500CC及前10名捐血250CC民眾索取，索取方式比照憑當日捐血卡至鎮轅境頂土地公廟領取，送完為止。

鎮轅境頂土地公廟捐血活動16日上午9點至下午5點，在台南公園中山捐血站台南轉運站對面（D05中山捐血車），民眾捐血後先在現場領取全聯禮券、平安米，然後再到鎮轅境頂土地公廟的前殿，憑捐血卡向工作人員領取文創結緣品與限量之手作神秘小禮物，歡迎熱心的民眾響應捐血活動，當個快樂的捐血人。

南部血庫庫存見底醫療用血供應亮紅燈，每一種血型都缺。（台南捐血站提供）

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