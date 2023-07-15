為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    每種血型都缺！台南宮廟7/16辦捐血活動 贈伯公加持結緣品

    南市北區鎮轅境頂土地公廟16日舉辦捐血活動，伯公加碼贈送結緣品。（鎮轅境頂土地公廟提供）

    南市北區鎮轅境頂土地公廟16日舉辦捐血活動，伯公加碼贈送結緣品。（鎮轅境頂土地公廟提供）

    2023/07/15 16:54

    〔記者王姝琇／台南報導〕南部血庫拉警報！南市北區鎮轅境頂土地公廟訂明天（16日）與台南捐血中心在中山捐血站合辦捐血活動，全聯禮券、平安米做為捐血禮品，還有伯公特別加持7天的文創結緣品。

    台南捐血站表示，目前南部地區血液庫存量僅存3天，各種血液庫存都嚴重短缺，南部（嘉南高屏澎東）地區每日約需2100袋醫療用血，捐血中心擔憂，若血液庫存量無法盡快提升，將對醫院所需之醫療用血造成衝擊。呼籲鄉親及放暑假的學子們，只要身體健康，一週內沒有感冒、吃藥、打針等，可以儘快前往捐血中心挽袖捐血，以緩解近期缺血的危機。

    廟方表示，今年是第2年舉辦捐血活動，去年大家熱心參與募集到429袋血液，今年捐血贈品除準備全聯禮券、平安米之外，加碼贈送已於廟內先加持7天的文創結緣品，伯公特別指定結緣方式，請民眾於捐血當天憑捐血卡到廟裡領取並過爐。

    此外，張姓信眾得知廟方要辦理捐血活動，特別加碼贊助手作神秘小禮物40份，提供給前30名捐血500CC及前10名捐血250CC民眾索取，索取方式比照憑當日捐血卡至鎮轅境頂土地公廟領取，送完為止。

    鎮轅境頂土地公廟捐血活動16日上午9點至下午5點，在台南公園中山捐血站台南轉運站對面（D05中山捐血車），民眾捐血後先在現場領取全聯禮券、平安米，然後再到鎮轅境頂土地公廟的前殿，憑捐血卡向工作人員領取文創結緣品與限量之手作神秘小禮物，歡迎熱心的民眾響應捐血活動，當個快樂的捐血人。

    南部血庫庫存見底醫療用血供應亮紅燈，每一種血型都缺。（台南捐血站提供）

    南部血庫庫存見底醫療用血供應亮紅燈，每一種血型都缺。（台南捐血站提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中捷公司7/28北屯總站辦捐血 可獲牛排餐券等贈品
    2023/07/15 10:33

    中捷公司7/28北屯總站辦捐血 可獲牛排餐券等贈品
    熱血沸騰！體感溫度近40度 台中人堅持挽袖捐血補庫存
    2023/07/14 18:27

    熱血沸騰！體感溫度近40度 台中人堅持挽袖捐血補庫存

    余祥銓升格奶爸 為妻小瘦身找回健康！
    架上好空！ 南部血庫再見底 各血型都缺只剩3天
    2023/07/14 11:43

    架上好空！ 南部血庫再見底 各血型都缺只剩3天
    血液庫存吃緊 雲林台大醫院與企業辦捐血活動
    2023/07/13 10:39

    血液庫存吃緊 雲林台大醫院與企業辦捐血活動

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播