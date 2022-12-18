南瀛耶誕音樂會 美聲歌手馬丁、跨界歌手李美潔溫暖獻唱

「2022南瀛耶誕音樂會」今在新營文化中心舉行，荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）及英國跨界歌手李美潔（Mary-Jess）歌聲悠揚動人。（台南市政府提供）

2022/12/18 21:36

〔記者王涵平／台南報導〕「2022南瀛耶誕音樂會」今日下午在新營文化中心舉行，荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）及英國跨界歌手李美潔（Mary-Jess）悠揚動人的歌聲，讓市民朋友陶醉。

馬丁．賀肯斯自小受歌劇演員的鄰居啟發，7歲加入教會詩歌團學習聲樂，13歲進入音樂學院學習，後來成為麵包師傅，因為女兒幫其報名《荷蘭好聲音》，奪得2010年的冠軍。馬丁也在街頭以一首《You raise me up》鼓舞當時受金融海嘯波及的荷蘭民眾，溫暖歌聲傳遍國際。

李美潔出生於英國格洛斯特，從小在音樂世家長大，9歲時參加格洛斯特大教堂青年合唱團，之後參加現場直播的電視唱歌比賽獲得大獎。除了古典與流行音樂的跨界融合，李美潔也曾經來到台南獻唱中文歌曲，被譽為樂壇的「超級瑪莉」。

兩位大秀中文功力，由Mary-Jess演唱《茉莉花》、Martin Hurkens演唱《月亮代表我的心》，台下觀眾聽得如癡如醉。另演唱包括《The prayer》、《Let it go》、《White Christmas》、《Time to say goodbye》等多首經典歌曲，也有馬丁最膾炙人口的《You raise me up》。

台南市長黃偉哲表示，文化是台南這座城市的底蘊，不管是南瀛綠都心的演唱會、文化中心的耶誕音樂會，到鐵道文化園區、長勝營區舉辦的藝文活動，台南市民都展現對於藝文活動的熱情參與，期盼未來有更多的藝術家、團體能夠齊聚台南，為台南的藝文活動更增添光彩。

「2022南瀛耶誕音樂會」今在新營文化中心舉行，荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）及英國跨界歌手李美潔（Mary-Jess）歌聲悠揚動人，台南市長黃偉哲稱讚不已。（台南市政府提供）

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