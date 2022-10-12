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    台南+4149 衛生局籲18至49歲接種莫德納次世代疫苗

    南市今日新增4149名武漢肺炎本土病例。（南市衛生局提供）

    南市今日新增4149名武漢肺炎本土病例。（南市衛生局提供）

    2022/10/12 17:17

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），今（12）日新增4149名本土個案，由於確診人數有上升趨勢，加上明日起邊境開放，衛生局呼籲民眾做好防疫措施，18至49歲民眾踴躍接種莫德納雙價次世代疫苗追加劑。

    南市衛生局表示，統計至昨（11）日，全市累計確診個案人數共46萬5737名，全年齡累計確診百分比為25.14％；南市確診人數7日移動平均近期有上升趨勢，民眾務必落實相關防疫措施。

    衛生局表示，18至49歲民眾莫德納雙價次世代疫苗追加劑已於昨日開打，各區衛生所將持續開設門診供民眾預約，符合接種資格的民眾儘快接種第3劑（第1次追加劑）、第4劑（第2次追加劑）。

    衛生局提醒，入境者禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構。確診的輕症個案可於加強型防疫旅館、集中檢疫所或原自主防疫地點（不含一般旅館）進行居家照護。

    衛生局表示，統計至10月11日，南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2、3次追加劑涵蓋率分別為93.2％、87.8％、1.2％、72.6％、11.7％及0.36％，總接種劑次494萬4330。

    6個月至4歲嬰幼兒COVID-19疫苗第1劑涵蓋率46.35％，第2劑涵蓋率13.82％；5至11歲兒童第1劑涵蓋率92.51％、第2劑66.63％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.22％、第2劑86.49％、追加劑63.46％。

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    南市武漢肺炎確診人數近期有上升趨勢。（南市衛生局提供）

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    台南市各區衛生所莫德納雙價次世代疫苗追加劑接種門診。（南市衛生局提供）

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    台南市各區衛生所10月15日至23日，莫德納雙價次世代疫苗追加劑接種門診。（南市衛生局提供）

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    10月13日零時（航班表定抵臺時間）起，邊境開放的防疫新規定。（南市衛生局提供）

    10月13日零時（航班表定抵臺時間）起，邊境開放的防疫新規定。（南市衛生局提供）

    10月13日零時（航班表定抵臺時間）起，邊境開放的「0+7」防疫新規定。（南市衛生局提供）

    10月13日零時（航班表定抵臺時間）起，邊境開放的「0+7」防疫新規定。（南市衛生局提供）

    台南武漢肺炎疫苗接種情形。（南市衛生局提供）

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