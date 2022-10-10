台南山上水道月老香水牽線 台北情侶牽手參加百年活動沾喜氣

台北市陳先生在購買山上水道月老香水後，順利覓得良緣，認識女友魏小姐，兩人特地南下參加水道博物館的百年紀念活動，希望再沾得喜氣，兩人的感情也能長長久久。（山上花園水道博物館提供）

2022/10/10 16:08

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館歡度百週年慶，一系列活動吸引人潮湧入，雙十節連假創下單日近9千人入園的佳績，也是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來的最佳紀錄。曾購買水道月老香水希望求得良緣的台北陳姓民眾，今（10）日帶著女友魏小姐到台南參加水道百週年紀念活動，希望沾沾喜氣，與女友可以百年好合，牽手一輩子。

台南山上花園水道博物館去年與古蹟區同步銷售文化局開發的月老系列商品，其中月老香水復古的包裝加上月老圖案，相當受到歡迎，還有民眾拿到月老面前過爐加持，台北陳姓民眾平日工作忙碌，一直沒有機會認識異性，在水道博物館的粉絲專頁看到相關訊息後，即託友人買了一瓶香水放在書桌上，不久即在一次聯誼活動上認識魏姓女友，穩定交往中。

陳先生表示，他從未參觀過山上花園水道博物館，但常關注水道粉專的動態，也曾私訊粉專，說出自己與女友認識的奇妙緣份，得知水道在雙十連假期間舉辦百週年館慶，兩人便利用機會南下旅遊，造訪這個牽起兩人緣份的地方，並在百年紀念活動的主舞台前拍照留念，希望兩人也能夠長長久久。

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