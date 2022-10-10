辦國慶升旗 謝龍介：操弄抗中保台讓國家危急

謝龍介競選總部舉辦國慶升旗典禮，多位國民黨議員及參選人出席。（謝龍介競總提供）

2022/10/10 11:01

〔記者蔡文居／台南報導〕今天是國慶日，國民黨台南市長參選人謝龍介競選總部在南市北區大道新城舉辦升旗典禮，祝賀中華民國生日快樂。謝龍介批評民進黨不斷操弄兩岸議題、挑撥離間，每到選舉就操弄「抗中保台」，讓國家處於危急狀態，質疑「芒果乾到底要賣到何年何月？」

今天包括國民黨台南市黨部主委林進旺以及市議員王家貞、李中岑、李鎮國、林燕祝、許至椿及議員參選人高凱旋、童小芸、蔡宗豪和多位里長參選人到場，民眾也自發性穿著各式國旗衣、戴國旗口罩參與。謝龍介並率現場民眾高呼「中華民國生日快樂」。

謝龍介表示，中華民國歷史有111年是鐵的事實，不管朝野怎麼爭鬥，國家歷史不可抹滅，全世界都知道，孫中山先生建立亞洲第一個民主共和國，111年前到今天都沒有改變。目前中華民國正處於多災多難的時刻，全國人民更應該不分朝野、黨派、顏色，凝聚在一起，共同捍衛中華民國。

謝龍介說，世界上很少看到有執政者，不斷把國家推向戰火邊緣，在野黨卻拚命捍衛和平與自由發展，面對國際局勢動盪不安，唯有全國人民團結一致，才能度過危機，不能把中華民國的命運、把台灣的命運交給任何一個外國勢力。

他強調，唯有中華民國存在，才有台灣存在，而民主不是一黨獨大、挑撥離間，應該是不斷輪替、相互監督，並有百分之百的言論自由。

謝龍介競選總部在南市北區大道新城舉辦升旗典禮，祝賀中華民國生日快樂。（謝龍介競總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法