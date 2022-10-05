連接南科與高鐵 台南深綠線可行性研究下月啟動

連接南科及高鐵站沙崙科學城的深綠線，全長21.8公里，沿線初步規劃設置15站高架車站。（圖由南市交通局提供）

2022/10/05 12:55

〔記者蔡文居／台南報導〕連接台南科學園區及台南高鐵站沙崙綠能科學城的台南捷運深綠線，全長21.8公里，沿線初步規劃設置15站高架車站，南市交通局今天（5日）與規劃團隊完成訂約議價程序。交通局表示，深綠線可行性研究將於11月正式啟動，預計明年可完成研究成果，並提送中央審議、核定，期能早日完成深綠線捷運建設，以滿足南科、沙崙雙核心二地交通運輸及沿線區域發展需求。

交通局表示，感謝立委林俊憲、郭國文協助市府向中央爭取深綠線規劃經費，總經費1500萬，中央補助1260萬。在獲中央補助經費後，即著手辦理規劃顧問團隊遴選作業，並於今天與規劃團隊林同棪工程顧問股份有限公司完成訂約議價程序，深綠線可行性研究將於11月正式啟動。

交通局長王銘德表示，捷運路網規劃是南市捷運建設的基本藍圖，攸關台南未來的長遠發展，在交通局團隊歷經3年努力下，南市捷運整體路網終於在今年3月獲中央核定並分優先及遠期路網二階段推動執行。

王銘德表示，市府非常重視南科及沙崙的未來發展，市長黃偉哲指示交通局在既有的優先路網第一期藍線、藍線延伸線、綠線及紅線的基礎上，再加入連結府城、沙崙、南科等3地的深綠線及黃線，以完善捷運路網。

王銘德說，南市優先路網共規劃6條路線，共計99.4公里，即將啟動規劃的深綠線將行經歸仁、新化、新市及善化等行政區，不僅可紓緩南科、高鐵上下班尖峰時刻交通量，更可進一步強化府城、南科及沙崙三核心鏈結，藉由捷運建設導入TOD發展，打造科技廊帶同步帶動地方繁榮。

南市捷運工程處表示，後續將以最精簡時間完成可行性研究規劃成果，也會透過說明會方式蒐集在地民眾相關意見以完善規劃內容，預計可在112年內完成可行性研究。

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