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    梅嶺現「8月雪」 油桐花提前綻放了

    台南梅嶺的油桐花再度綻放，枝頭下起「8月雪」。（記者吳俊鋒攝）

    台南梅嶺的油桐花再度綻放，枝頭下起「8月雪」。（記者吳俊鋒攝）

    2022/08/01 11:57

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕炎夏高溫，上山踏青兼避暑，是民眾出遊的熱門選擇，尤其國內疫情趨緩，台南楠西的梅嶺風景區，人潮逐漸回流，當地油桐花甚至提前綻放，綠色枝頭下起「8月雪」，成為觀光亮點。

    目前當地的油桐樹群，以海拔約600公尺的大湖桶聚落為主，集中在福來老梅園的前方停車場邊坡，還有後側休閒步道，數量為近百株。

    主要花期為4、5月份，南市客委會也結合賞螢季舉辦桐花祭，打造梅嶺觀光新景點，深受歡迎，而盛夏期間，又再度綻放，令遊客驚豔。

    農民陳居峰表示，福來老梅園的油桐樹，一般多在春、秋2季開花，已有5、6株「搶頭香」，正陸續綻放，讓枝頭上出現8月雪的美景，值得推薦。

    陳居峰於12年前引進油桐樹，在園區週邊陸續栽種，希望能為梅嶺營造出不同的賞花賣點，4季都有看頭，帶動地方觀光。

    而歸仁農會七甲花卉產銷班長黃毅斌則指出，油桐樹每年開1次花，多集中在4、5月份，再度綻放的，有可能是「鄒桐」品種，又稱廣東油桐。

    梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文提到，早期在海拔更高的出水仔，曾有大片的油桐樹群，後來逐漸消失，現已剩下10株左右，隱身於雜木林，民眾不易察覺。

    台南梅嶺的油桐花再度綻放，枝頭下起「8月雪」。（記者吳俊鋒攝）

    台南梅嶺的油桐花再度綻放，枝頭下起「8月雪」。（記者吳俊鋒攝）

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