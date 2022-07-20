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    少賺錢也要留下百年大榕 台南鬧區新飯店開幕「我們得到更多」

    禧榕軒飯店的董事長兼總經理，是建築業出生的張培盛，飯店的命名與設施，都圍繞他保留下來的百年榕樹。（記者王捷攝）

    禧榕軒飯店的董事長兼總經理，是建築業出生的張培盛，飯店的命名與設施，都圍繞他保留下來的百年榕樹。（記者王捷攝）

    2022/07/20 20:34

    〔記者王捷／台南報導〕台南火車站前這個月多了一間新飯店，由建築業轉戰飯店業的「禧榕軒」今天宣布試營運，預計摘下四星評鑑，飯店外觀看起來沒有星級飯店的奢華，但走進飯店餐廳可以看見一開百年大榕樹，為了這棵榕樹，飯店退縮十公尺犧牲了空間，但飯店業者認為，這樣的生態景觀，在鬧區很不容易見到，寧願少賺錢也要保留這棵樹，而飯店的名字也是因為這棵榕樹命名，反而讓他們得到更多。

    禧榕軒董事長張培盛是建築業出身，從客房內的管線隔音，到空中泳池下的不鏽鋼板，或是外牆的厚度及耐震瞭若指掌，還強調加強建築結構，希望能讓飯店長長久久；原本飯店用地曾是軍用宿舍，不管蓋房子還是飯店，第一步就是整地，但在空地角落的大榕樹特別顯眼，找了相關單位來評估，才得知這棵榕樹可能超過百年，如果要保留這棵榕樹，那就會犧牲飯店的空間。

    後來，張培盛決定讓餐廳空間退縮十公尺，雖然這可能會影響到收益，但是他認為得到了更多。他說，因為這棵榕樹，飯店多了一間「花園餐廳」，在二樓又多了一間「花園露臺」，在台南的鬧區中，這種生態景觀很可貴，所以決定保留下來，雖然泳池無法設在一樓，但也因為這樣飯店多了一座「天空泳池」。

    台南火車站原本是星級飯店的一級戰區，後來因建築老舊，加上觀光區域轉移，昔日榮光不再，過去距離火車站最近的台南飯店還有一座泳池，但因為成本關係停用，目前改為戶外兒童設施，因此禧榕軒是火車站商區附近唯一有泳池的飯店。

    但是，賣房子比賣服務更容易賺到錢，問到張培盛為何想跨足挑戰飯店業？他說，火車站前已經很多年都沒有新建築了，也沒有新的飯店，如果在精華商業區蓋住宅很可惜，而符合社會需求的現代化飯店更能彰顯台南的重要性。

    飯店中的百年榕樹，讓業者在命名上有巧思。（記者王捷攝）

    飯店中的百年榕樹，讓業者在命名上有巧思。（記者王捷攝）

    禧榕軒飯店的外觀看起來沒有星級飯店的奢華，電梯空間就像一般大樓會看到的空間，但是業者強調把飯店做得很堅固。（記者王捷攝）

    禧榕軒飯店的外觀看起來沒有星級飯店的奢華，電梯空間就像一般大樓會看到的空間，但是業者強調把飯店做得很堅固。（記者王捷攝）

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