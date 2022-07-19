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    台江國家公園護蟹交管 3天記錄到3000多隻

    台江國家公園管理處在園區青草崙堤防防汛道路執行「蟹謝讓路」護蟹交管。（圖由台管處提供）

    台江國家公園管理處在園區青草崙堤防防汛道路執行「蟹謝讓路」護蟹交管。（圖由台管處提供）

    2022/07/19 16:13

    〔記者蔡文居／台南報導〕目前正值兇狠圓軸蟹降海釋幼的繁殖季，台江國家公園管理處自7月14日起於園區執行護蟹交通管制，以降低對陸蟹棲地的干擾及避免發生路殺意外。台管處統計，3天護蟹行動，共記錄到3000多隻，數量驚人。

    台江國家公園於7月14至16日晚間，在園區青草崙堤防防汛道路長約2公里的路段辦理護蟹交通管制。其中，參與護蟹行動的濕地保護聯盟記錄到2860隻，第六河川局記錄到800至900隻，兩者加起來超過3700隻。

    台管處保育課長王建智表示，在護蟹交管期間，兇狠圓軸蟹零路殺，不過在非交管時間，濕盟3天內仍記錄到路殺11隻。

    分佈於台灣西南沿海一帶的凶狠圓軸蟹，是台灣體型最大的陸蟹。青草崙地區的兇狠圓軸蟹，為台江國家公園最具代表性的陸蟹。但過去每年繁殖期數以千計兇狠圓軸蟹越過馬路、堤防「降海釋幼」，卻面臨路殺及人為捕捉的威脅。為此，台管處今年於兇狠圓軸蟹釋幼高峰的農曆月圓及新月期間，擴大執行護蟹交管，成效卓著。

    台管處表示，7、8月是陸蟹降海釋幼遷徙高峰期，該處將於園區青草崙堤防防汛道路辦理護蟹交通管制。上週已執行第一梯次護蟹交管，後續於7月30日至8月1日及8月13日至15日，晚間18時30分至21時30分，將持續辦理護蟹交管。交管期間除相關必要的公務、災害防救及特殊情形外，禁止任何機動車輛進入管制區。

    凶狠圓軸蟹分佈於台灣西南沿海一帶，圖為抱卵母蟹。（圖由台管處提供）

    凶狠圓軸蟹分佈於台灣西南沿海一帶，圖為抱卵母蟹。（圖由台管處提供）

    每年繁殖期，在台江國家公園青草崙堤防防汛道路，可見大批的兇狠圓軸蟹橫越馬路、堤防繁洐下一代。（圖由台管處提供）

    每年繁殖期，在台江國家公園青草崙堤防防汛道路，可見大批的兇狠圓軸蟹橫越馬路、堤防繁洐下一代。（圖由台管處提供）

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