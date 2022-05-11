遊運河、划水庫、衝海浪 南市水域遊憩體驗5/29清涼登場

深受歡迎的台南水域遊憩體驗，將於本月29日清涼登場，市政府觀旅局熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

2022/05/11 22:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕炎夏將至，深受歡迎的台南水域遊憩活動又來了，除原有的虎頭埤、葫蘆埤、德元埤等的休閒體驗，以及黃金海岸的風箏衝浪外，今年新增10公里的環運河挑戰，還有四鯤鯓紅樹林的生態探索，市長黃偉哲今天宣布本月29日清涼登場，歡迎大家來遊運河、划水庫、衝海浪。

市政府觀光旅遊局今年規劃的水域遊憩活動有4大主軸，包含了環河挑戰、休閒體驗、風箏衝浪與生態探索等，將巡迴辦理至10月16日。

觀旅局今天為活動熱鬧造勢，黃偉哲應邀代言，他表示，氣候逐漸炎熱，只要在環境安全且防疫確實的條件下，鼓勵大家多到戶外比較健康，尤其從事水域體驗，更是清涼、消暑。

黃偉哲說，操舟、划槳、衝浪等水域體驗，都能保持社交距離，不容易群聚，未來市政府會持續開闢更多適合的場所，歡迎大家活動期間一起到台南運河、黃金海岸、四鯤鯓，以及虎頭埤、葫蘆埤、德元埤等地共襄盛舉，享受自然風光，增強免疫力。

今年的台南水域活動總計22天，共辦理100梯次，休閒體驗有3個地方，分別在虎頭埤、葫蘆埤與德元埤登場，會提供立式划槳、獨木舟，以及龍舟板等載具，民眾徜徉於美麗的湖面上。

新化的虎頭埤場為6月3起的端午連假，加上6月11、12日的週休，共5天，主要在結合園區的阿勃勒花季。

官田的葫蘆埤場則在7月9、10日與7月16、17日等2個週休假期，共4天，正好配合暑期青春專案辦理。

至於柳營的德元埤，在10月1、2日的週休，以及10月8日起的國慶連假登場，共5天，結合荷蘭風車節辦理；讓民眾水域休閒體驗，也同步推廣地方觀光。

而風箏衝浪為9月17、18日2天辦理，在黃金海岸靠近喜樹的水域，一樣會提供相關載具，讓喜歡刺激快感的民眾盡情體驗。

環河挑戰為5月29日與10月16日等2天，地點在台南運河，開放民眾自行攜帶無動力載具，從大涼公園下水，共10公里的路程，完成者核發證書，並贈送紀念品。

生態探索為8月27、28日與9月3、4日，利用獨木舟划行環繞四鯤鯓紅樹林水域，還結合陸上聚落的導覽，讓體驗民眾更了解當地的漁村文化與特色。

觀旅局長郭貞慧提到，休閒體驗與風箏衝浪將採場次預約報名（70%）、現場報名（30%）併行；環河挑戰與生態探索將採場次全額網路預約報名辦理。

線上報名系統，將於各活動日前12天中午12點開始，並於各活動日前5天截止。

為鼓勵身障、弱勢朋友走到戶外，在休閒體驗各場次活動，也保留每天第1梯次共10個名額，優先體驗；市政府將於休閒體驗、風箏衝浪、生態探索等場次，贈送每梯次完成報到的前4位民眾限量飲料。

活動訊息可至「台南旅遊網」（https://www.twtainan.net/）或臉書專頁（https://goo.gl/B1Qqp4）查詢。

深受歡迎的台南水域遊憩體驗，將於本月29日清涼登場，市政府觀旅局熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

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