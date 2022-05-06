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    毒駕男逆向撞死無辜婦人判6年 2友掩護也GG

    台南地院對吸毒後危險駕車、肇事致人於死逃逸的男子陳暐智合併判刑6年。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地院對吸毒後危險駕車、肇事致人於死逃逸的男子陳暐智合併判刑6年。（資料照，記者王俊忠攝）

    2022/05/06 05:34

    〔記者王俊忠／台南報導〕男子陳暐智涉於2019年6月間凌晨在台南安平觀夕平台吸食第二級毒品安非他命，他吸毒後於隔天上午駕駛友人的小客車到西港區慶安路、開入對向車道逆向行駛，撞擊騎機車的李姓婦人，李婦當場傷重不治。陳嫌駕車逃逸、並連絡羅姓、黃姓友人掩護逃離，但仍被目睹民眾報請警方攔獲陳等3嫌。

    台南地院依吸毒後危險駕車、肇事致死逃逸等罪合併判陳暐智6年徒刑；羅、黃兩人則涉幫助肇事致人於死逃逸罪，各被判刑6月，還可上訴。

    判決指出，2019年6月22日凌晨，陳暐智在台南安平觀夕吸食安非他命，對周遭事物辨識、注意與控制車輛能力較平常薄弱，他仍於隔天（23日）清晨向羅姓友人借用1輛小客車、駕駛上路。

    當天清晨6點半許，陳暐智開車沿南市西港區慶安路行駛，逆向駛入該路東往西方向的車道，此時恰有1名李姓婦人騎機車也從慶安路東往西方向駛至，遭陳駕駛小客車從前方猛力撞擊機車，李姓婦人車倒地、當場傷重不治。

    陳暐智明知已肇事致人重創、仍開車逃離現場，把小客車開到距案發地約1百公尺的路旁停放，並打電話連絡羅姓友人，羅男即告知一起投宿在汽車旅館的黃姓友人，委由黃駕駛1輛黑色小客車載他到車禍現場。

    陳暐智停車後步行走回現場查看；黃姓友人也開車載羅到車禍現場附近，羅先下車了解車禍狀況，接著由黃開車搭載陳、羅兩人離開。當時已到車禍現場處理的李姓員警，經熱心民眾告知涉肇事的陳暐智已搭上黃駕駛的黑色車離去，民眾即騎機車載李員從後追車，在慶安路186巷後方道路攔獲黑色車，陳暐智才坦承自己是肇事者。警方並於當天上午對陳採尿檢驗、發現有安非他命陽性反應，查出陳涉吸毒後危險駕車、肇事逃逸。

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