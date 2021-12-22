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    西港刈香復辦「三日香」明晨請媽祖 1665人參加96村庄遶境

    參加西港香遶境的三五甲鎮山宮吉興堂八家將日前到慶安宮開館。（曾福樹提供）

    參加西港香遶境的三五甲鎮山宮吉興堂八家將日前到慶安宮開館。（曾福樹提供）

    2021/12/22 22:55

    〔記者楊金城／台南報導〕有「台灣第一香」稱譽的國定民俗「西港刈香」，西港慶安宮復辦辛丑香科遶境，今天「請王」後，明天（23日）清晨將到鹿耳門天后宮「請媽祖」，24至26日展開「三日香」遶境活動，將有42頂神轎、11陣頭計1665人參加「西港香」辛丑香科96村庄遶境。

    「西港香」保持3年1科刈香，至今有237年歷史，今年舉辦第80科（辛丑香科），受疫情攪亂，取消三天遶境，但已完成「請王」、「送王」燒王船科儀，再因疫情趨緩，慶安宮辛丑香科建醮香科會決定恢復舉辦「三日香」遶境96村庄，以回應信眾的期待和「西港香」的香科完整性。

    包括先鋒、副帥、王轎等42頂神轎、有鼓花陣、天子門生、將爺團等11陣頭共1665人參與補辦的西港辛丑年香科遶境活動。西港區公所邀請南市府相關局處與慶安宮及參與遶境的宮廟進行宗教優質化及防疫宣導，需戴口罩遶境，進食可取下，實聯制名冊。

    慶安宮今天「請王」科儀後，台南市長偉哲將在23日清晨4點多抵達慶安宮參與請媽祖活動，祈求市民平安、順利。

    「三日香」遶境則在24日起展開三天遶境，慶安宮說，再辦一次「請王」無妨，由代天巡狩的余千歲聖駕遶境以示慎重。

    西港辛丑年香科「頭日香」遶境路線。（慶安宮提供）

    西港辛丑年香科「頭日香」遶境路線。（慶安宮提供）

    參加西港香遶境的三五甲鎮山宮吉興堂八家將日前到慶安宮開館。（曾福樹提供）

    參加西港香遶境的三五甲鎮山宮吉興堂八家將日前到慶安宮開館。（曾福樹提供）

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