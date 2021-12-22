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    迎賞梅觀光潮！台南梅嶺推創意梅料理 美味行銷在地特色

    梅嶺推出梅子雞創意料理競賽，美味行銷在地特色。（梅嶺休閒農業區提供）

    梅嶺推出梅子雞創意料理競賽，美味行銷在地特色。（梅嶺休閒農業區提供）

    2021/12/22 20:06

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕由於氣候條件配合，台南知名的梅嶺風景區，梅花正陸續綻放，迎接即將到來的賞梅季，在行政院農委會、楠西區農會 輔導推動下，梅嶺休閒農業區舉辦梅子創意料理競賽，各店家大顯身手，除了傳統的梅子雞之外，還有以豬腳入菜，甚至走養生素食風，展現精湛廚藝，各界矚目，美味行銷在地特色。

    這次的創意料理競賽，共有15組團隊參加，都是梅嶺休閒農業協會的成員，不乏知名餐廳業者，以及在地廚藝高手等，競爭激烈。

    梅嶺休閒農業協會理事長黃貴珍表示，比賽規則是15組團隊各推出1道創意料理，較量廚藝，邀請中華醫事科大、遠東科大、南英商工等餐飲科系的專業老師擔任評審，力求公平，過程嚴謹。

    比賽結果，福來梅子雞餐廳的「香芒蜜梅雞」勇奪第1名，黃貴珍說，這道料理取材在地芒果乾、龍眼蜂蜜、陳年紫蘇梅等，有層次口感，類似蜜汁雞，酸甜又有芒果香味，贏得評審青睞。

    第2名為揚梅吐氣餐廳的「梅山耀喜」，黃貴珍指出，這道菜以山藥為主軸，加上山葵、黑豆等食材，搭配 Q梅、梅汁特調的酸梅醬，是特色養生素食料理。

    第3名則是順風梅嶺特產店的「梅香蹄花」，以陳年梅與豬腳為食材，加上特製醬汁，滷出美味的梅香豬腳，令人垂涎。

    獲得第1名的福來梅子雞餐廳業者陳居峰提到，香芒蜜梅雞是繼首創的薑黃雞之後，又1道深獲好評的美味料理，值得推薦；目前店裡也有山土雞真空包的宅配服務，歡迎民眾多利用。

    梅嶺推出梅子雞創意料理競賽，美味行銷在地特色。（梅嶺休閒農業區提供）

    梅嶺推出梅子雞創意料理競賽，美味行銷在地特色。（梅嶺休閒農業區提供）

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