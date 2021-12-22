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    首頁　>　臺南市

    台南市累計登錄234位歷史名人 專書呈現名人身影

    「台南歷史名人誌」5冊專書，帶民眾瞭解台南市歷史名人的事蹟。（記者劉婉君攝）

    「台南歷史名人誌」5冊專書，帶民眾瞭解台南市歷史名人的事蹟。（記者劉婉君攝）

    2021/12/22 16:34

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市升格為直轄市後，即訂定「歷史名人紀念作業要點」，目前8大類共登錄234位歷史名人，今年起並出版「台南歷史名人誌」專書，帶民眾瞭解名人事蹟。

    台南市歷史名人分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類及技術類等8大類，「大台南文化叢書」推出專書，用全紀錄方式所整理編纂各類別歷史名人。

    最新發表的5冊，包括《他們的彩筆他們的歌》（謝玲玉）、《文學盛景・翰墨臻華》（張耕書）、《白袍與工程帽-先行者的身影》（鄭佩雯）、《風起雲湧-台南400年的政治課》（曹婷婷）、《千里之行-那些弦歌不輟的故事》（左美雲），並邀請名人後代與作者一起參加新書發表會。

    文化局表示，「大台南文化叢書」自2010年迄今，累積已出版77冊，為「台南學」奠下基礎，前8輯包括地景文化、信仰文化、公路文化、工藝文化、城鄉風貌、戲曲文化專輯、生命禮俗專輯、米食文化等主題，第9輯採不預設專題方式出版，第10輯則為「台南歷史名人誌」，每輯皆邀請文史工作者運用在地的角度田調撰寫，描繪出台南的文化圖像，帶領讀者進入大台南文化的歷史現場，以多元文化元素來詮釋台南文化的豐富性與多元性，也留下珍貴的文獻資源。

    「台南歷史名人誌」專書發表，邀作者與名人後代一同分享。（記者劉婉君攝）

    「台南歷史名人誌」專書發表，邀作者與名人後代一同分享。（記者劉婉君攝）

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