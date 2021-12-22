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    南市議會民進黨團三長交接 黃偉哲：續為市民權益把關

    台南市議會民進黨團舉行黨團三長交接，包括市長黃偉哲（右四）、議長郭信良（右五）等多人出席。（記者蔡文居攝）

    台南市議會民進黨團舉行黨團三長交接，包括市長黃偉哲（右四）、議長郭信良（右五）等多人出席。（記者蔡文居攝）

    2021/12/22 14:06

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團於今天中午舉行黨團三長交接，新任總召劉米山、副總召李宗翰、幹事長沈家鳳3人均來自大新營選區，市長黃偉哲說，3人都來自溪北，未來會更重視溪北，希望新任三長未來帶領民進黨團，繼續為市民權益把關，為市民福利及建設來努力。

    南市議會民進黨團今天舉行三長交接儀式，現任總召林志展、副總召兼發言人呂維胤、幹事長鄭佳欣交接給新任總召劉米山、副總召李宗翰、幹事長沈家鳳，由於明年適逢選舉年，新任總召劉米山更新增黨團成員邱莉莉和呂維胤擔任黨團發言人。

    今天包括市長市長黃偉哲、議長郭信良和副市長趙卿惠、戴謙及多位市府一級主管及民進黨議員出席。

    新任總召劉米山表示，未來最重要的事，就是趕快召開臨時會把明年度的總預算案審完，對內整合黨內向心力，凝聚黨成員最大共識，團結一心為台南打拚、為人民謀福祉，成為市府和黨團之間的溝通橋梁。

    卸任總召林志展表示，感謝劉米山3人勇於承擔三長，從台南議會監督聯盟評鑑看得出來，黨團成員都沒有被列在觀察名單，代表黨團成員都相當認真，也期許未來能越來越好，市府預算都能順利施行，建設大台南。

    台南市議會民進黨團新任黨團三長，新任總召劉米山（中）、副總召李宗翰（右）、幹事長沈家鳳（左）。（記者蔡文居攝）

    台南市議會民進黨團新任黨團三長，新任總召劉米山（中）、副總召李宗翰（右）、幹事長沈家鳳（左）。（記者蔡文居攝）

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