長者等嘸第2劑莫德納通知 南市府籲65、66歲上網登記

台南65歲以上長者所需第二劑莫德納疫苗撥配量不足，市府呼籲65、66歲長輩於第12期第一階段期程直接預約。（南市府提供）

2021/10/15 21:32

〔記者王姝琇／台南報導〕疫苗預約平台第12期將開放全年齡施打第二劑莫德納，但截至目前仍有65歲以上、應依造冊通知接種的長者表示，尚未接到通知，搞不清楚究竟該上網預約？還是繼續等通知？南市衛生局表示，轄內67歲以上長者若有相同情形，可直接向所在地區衛生所詢問、安排施打。

衛生局說明，第二劑莫德納疫苗原先規劃針對65歲以上長者造冊通知施打，但由於疫苗撥配量不足，僅能供給67歲以上長者接種，並透過市府民政系統通知施打的時間與地點；預計第12期疫苗開打前可全數完成，但若有67歲以上長者仍未接到通知，包括在戶不在籍者，接可直接詢問衛生所，無須上平台預約登記。

但也由於疫苗量不足，65、66歲長者無法在該期程內完成施打；對此，衛生局呼籲，長者可於第12期第一階段（55歲以上）開啟預約時上網登記，第二劑莫德納登記分流時間為19日下午2點到20日中午12點，接種期程為10月22日到27日；無法上網的長者，也可前往區公所或衛生所請人員幫忙登記。

此外，第12期第二階段（18歲以上）登記時間則為25日上午10點到27日中午12點，接種期程為10月28日到11月3日；長者均可依個人狀況選擇第一或二階段上網預約。

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