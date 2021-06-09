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    首頁　>　臺南市

    台南稽查市場開出50張罰單 市府：違規3次以上不排除強制休市

    台南市政府稽查傳統市場流動攤販未落實實聯制，迄今已開出50張罰單。市府強調，即起單一市場查獲3次違規，擬休市處分。（記者王姝琇翻攝）

    台南市政府稽查傳統市場流動攤販未落實實聯制，迄今已開出50張罰單。市府強調，即起單一市場查獲3次違規，擬休市處分。（記者王姝琇翻攝）

    2021/06/09 16:43

    〔記者王姝琇／台南報導〕因應端午節將至，台南市政府持續稽查傳統市場防疫行為，希望藉此提高市場攤商、採買民眾防疫意識。近日針對流動攤販部分進行稽查、宣導，截至目前為止，已對未落實實聯制的流動攤販，開出50張罰單。市府強調，單一市場若被查獲3次以上違規，不排除依行政程序法及相關法規，處以休市停業。

    經發局長陳凱凌表示，轄內公、民有市場實聯制大執法，迄今已投入超過1600人次。今天持續於永康區兵仔市民有市場稽查，發現部分流動攤商仍未落實實聯制，並開出3張罰單，全市累計開出50張罰單。

    陳凱凌呼籲，市民外出採購一次購足，並可自主依身分證字號尾數、時段及地點分流採買，攤商務必落實設置QR Code供民眾掃描等防疫三級規定，若未落實實聯制，可依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

    另外，針對日前有攤商確診的佳里黃昏市場，市長黃偉哲說，在市場感染源確定後3天內，已於市場附近設立快篩站，完成491人篩檢，結果均為陰性，並逐一與市場攤商名冊進行比對，比對後若確定市場內所有攤商都沒被感染，即可恢復市場營業。

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