台鐵出軌》乖巧女憲兵遇劫 母慟：line問買麻糬成遺言

台南憲兵隊官兵列隊在南市殯葬所大門行舉手禮，迎接在台鐵出軌案罹難的女憲兵蔡慧鵑遺體。（記者王俊忠攝）

2021/04/05 16:07

〔記者王俊忠／台南報導〕台鐵太魯閣號408次列車出軌中不幸罹難的台南關廟區人、台南憲兵隊女上兵蔡惠鵑，今日上午由歸仁分局警車到花蓮護送蔡女遺體返回台南市立殯葬所冰存，台南憲兵隊於下午派出30多位官士兵到殯葬所迎靈，在敬禮過程中聽到官士兵的啜泣聲，令人聞之鼻酸。

今下午近2點半許，蔡女遺體運送車由警車與憲兵隊公務車護送抵達市立殯葬所，隨即送到地下冷凍庫冰存。

在台南市府與殯葬所安排下，已規劃在光德廳為蔡女與另1位在同一事故中罹難的關廟區程姓女子（程女遺體預計6日返回台南）設置靈堂，蔡女的胞姊與家人將蔡女靈位安奉到靈堂，多位親人數度泣不成聲。

台南市長黃偉哲與市府民政局長姜淋煌、關廟區長李賢村先後到蔡女靈堂上香致哀，黃偉哲、姜淋煌逐一與蔡女父母、祖母等家人致意、請蔡家人要節哀、保重身子，市府會全力協助治喪事宜。台南火車站長林煥堂也到場詢問蔡家人後續治喪工作需求、強調對蔡女後事會全力協助。

蔡女母親哀傷的說，案發當天上午，她與丈夫、家人坐遊覽車到花蓮遊玩，計劃與坐火車到花蓮的二女兒會合，2日上午9點1分家人還在台東地區，她用line電話與人在火車上的二女兒通話，二女兒說快到花蓮站了；9點27分，二女兒還在line家族群組上說「她先到花蓮站，是否買麻糬給大家吃？」大家紛紛回應，之後就不見蔡女再回應。

蔡母說，後來二女兒軍中同僚聯絡她指蔡女坐的火車好像出狀況，家人再也聯絡不上女兒，大家就趕到花蓮了解狀況，軍中同僚也一路在找蔡女，沒想到女兒真的發生不幸，女兒在line問說是否買麻糬成了最後1通留言，因為9點28分火車就出軌了！

蔡女的祖母也痛心的說，蔡女真的很乖巧，發生這意外讓她很傷心。

台南市長黃偉哲到蔡慧鵑靈堂上香致哀。（記者王俊忠攝）

蔡慧鵑祖母談到孫女不幸，不禁悲從中來。（記者王俊忠攝）

蔡慧鵑母親（中戴口罩者）在靈堂忙著張羅女兒後事。（記者王俊忠攝）

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