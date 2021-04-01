清明連假人多車多 台南加強違停取締

「2021漁光島藝術節」展至4月18日，每日上午10時至晚上7時，漁光大橋封閉交管。（記者洪瑞琴攝）

2021/04/01 22:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明天就是清明連假了，台南有漁光島藝術節、水交社晴空藝術節、海安商圈兒童節，加上清明祭祖時節，人潮車潮湧入市區，市府因應活動實施道路管制並加強違停取締，民眾可多利用免費接駁車，避免塞車又找車位，壞了遊興！

南市交通局建議，民眾多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，或是預先規劃路線避開可能壅塞路段，節省旅行時間，針對南市重要路段，大台南智慧交通中心將全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略，同時強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

「2021漁光島藝術節」展至4月18日，每日上午10時至晚上7時管制車輛進入漁光大橋。平日接駁車於安億停車場、億載金城停車場及會場間巡迴行駛，假日接駁車則再增加停靠健康育平路口站。接駁車站位周邊亦有林默娘公園停車場、健康育平停車場等處可供停放，民眾可停好車再轉搭活動接駁車進入漁光島會場。

因應清明節祭祖活動，4月4日當天上午8時至下午4時，台南市殯葬所於南區大成路停車場旁設有掃墓公車，沿途停靠站位有火化場（新都路105號）及南山福座等站，民眾可將車輛停放在臨近停車場，轉搭接駁車前往掃墓。

南區水交社文化園區「2021水交社晴空藝術節」，4月4日至5日，將封閉興中街63巷；中西區「海安商圈兒童節」4月2日至4月4日將封閉中西區海安路（中正路至民生路）。

「2021漁光島藝術節」活動期間提供免費接駁車。（記者洪瑞琴攝）

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