張良澤憶王育德 分享流亡日本期間小故事

台灣文學家張良澤在講座上，分享他於流亡日本期間與王育德間的小故事。（記者劉婉君攝）

2021/03/28 20:50

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣獨立運動先驅王育德，1949年流亡日本，終生未再回到台灣，對台灣的關懷未曾中斷，同樣曾流亡日本的台灣文學家張良澤，在王育德紀念館第1場《彼時，hām伊鬥陣；到今，咱猶做夥》講座上，回憶他與王育德間的小故事，帶民眾從不同的角度認識王育德。

張良澤在白色恐佈期間名列黑名單，1978年流亡日本，1992年黑名單解除才得以回台，他說，當時在日本想拜訪為台灣認同而努力的前輩，因此寫信給王育德，並獲得王育德邀約至家中吃飯。但那時他的心中「住了小警總」，要與王育德見面時很緊張，鬼鬼祟祟地跑去王家，卻受到王育德及夫人熱情款待，而王育德豐富的學識也令人佩服，2人後來也常透過書信往來。

文化局表示，《彼時，hām伊鬥陣；到今，咱猶做夥》共有5場，邀請曾與王育德接觸過的台灣熱血青年，或是曾受王育德啟蒙的講者分享，希望透過他們與王育德接觸的點滴，使聽者更了解王育德的人物性格及他們的歷史。下一場將於4月10日由成功大學台文系主任蔣為文分享王育德《台灣：苦悶的歷史》對他的啟蒙，後續講師還有台語創作者陳明仁、成大歷史系主任陳文松。

蔣為文也詢問張良澤如何定義台灣文學，張良澤表示，台灣特殊的歷史脈絡歷經數個殖民政權，使台灣文學衍生出多樣化面向，不管用什麼語言創作，只要是書寫台灣、關懷台灣，就可稱為台灣文學。

台灣文學家張良澤在講座上，分享他於流亡日本期間與王育德間的小故事。（記者劉婉君攝）

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