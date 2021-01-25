台南春安勞檢首週逾250場 百餘項缺失總計開罰40餘萬元

南市勞工局春安勞檢首週檢查逾250場，總計發現百餘項缺失，其中以局限空間及化學物質作業最多將開罰33萬元。（圖由南市勞工局提供）

2021/01/25 13:05

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局春安勞檢首週檢查逾250場，總計發現百餘項缺失，其中以局限空間及化學物質作業最多將開罰33萬元。

南市勞工局表示，1月18日至1月22日共計檢查266場次，其中局限空間及化學物質作業計檢查89場次，缺失計有35項，開罰金額最多，年關將近，入槽維修及清洗等局限空間作業明顯增加，局限空間作業一旦發生職災通常是重大傷亡事故。

局長王鑫基表示，另轄內八大工業區，金屬製造業最多，春安檢查第1週也將廠內易職災之檢查項目如堆高機、固定式起重機、物料堆放作業、電氣設備等，計檢查99場次，發現缺失計48項，包括堆高機方向燈損壞未確實檢點，堆高機安全帶異常，固定式起重機控制裝置標示脫落，物料堆疊高度超過1.8公尺，低壓電氣設備未確實檢查接地，電氣設備未定期實施檢查等，將依法限期改善。

此外，針對全國重大職災事故最高的營造業首週也檢查78場次，違規事項計有36項，其中高度1.5公尺以上之場所作業，未設置使勞工安全上下之設備，將依法開罰9萬元，停工2件。

勞工局職安健康處代理處長陳美顏表示，春安檢查第一週共計檢查266場次，發現119項缺失，總計將開罰42萬元，違反缺失部分將依職安法令規定，逕行停工、裁處及通知改善之處分。

南市勞工局春安勞檢首週檢查逾250場，總計發現百餘項缺失，其中以局限空間及化學物質作業最多將開罰33萬元。（圖由南市勞工局提供）

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