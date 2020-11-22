捐助逾2000萬 志光創辦人林進榮獲選全國好人好事代表

志光補習班總裁林進榮（右）獲得2020年全國好人好事代表。（記者王俊忠翻攝）

2020/11/22 18:16

〔記者王俊忠／台南報導〕志光公職補習班總裁林進榮1977年生了一場大病後，對人生觀有新啟發，思考如能幫助他人準備國家考試、順利考取穩定公職，何樂不為？隔兩年就在台南成立志光補習班，接著在全國補教慈善會與自家補習班成立志光慈善會，提供大專學生獎助學金，迄今已捐贈逾2千萬元，造福莘莘學子，也獲得今年全國好人好事代表。

已逾7旬的林進榮憶道，少年國中畢業後受到兄長影響，考取嘉南藥專（嘉南科大前身）藥學科系，在校擔任班長期間，提倡課後補習制度，邀請績優同學在課餘為同學複習，為日後藥師國考打下深厚基礎，該班更成為當年度藥劑師錄取率最高的班級。

畢業後曾到進口藥商擔任外勤藥師的林進榮，自我要求嚴謹，積極和醫師互動，提供各種藥品專業知識，建立彼此信心，僅花兩年就升任藥品公司的南區業務主任。但1977年一場大病後，林進榮對人生有新的啟發，｢危機就是轉機｣，在思索創業方向時，他想如果能幫助他人準備國考且順利考取公職，一圓人生夢，何樂不為呢？

他並做市場調查，發現公職補教產業處於萌芽階段，覺得時機成熟，1979年以志在公職、光明前途為寓意，在南市成立志光補習班，聘請實務與理論兼具的優秀教師以創新授課方式，陸續在各項公職考試中締造高錄取率，打下深厚基礎，也率領志光團隊在台中、台北、高雄等地陸續設立分班，並首創錄影補課系統。迄今志光已是在全國擁有多達88個分班、員工教師逾1200人的公職補教集團。

2004年，林進榮考取高雄師大成人教育研究所碩士，也於2017年獲頒高師大名譽博士。在2003年起4年間擔任全國補習教育總會長，與全國補教慈善會創會理事長，期間積極推動「優質補教，關懷弱勢」育苗專案，幫助特殊境遇的學子不再因為經濟因素喪失補習機會，為國家政府培育更多優秀人才。

林進榮也於2004年成立志光慈善會、2010年成立志光林進榮教育基金會，辦理「莘莘向榮」專案，提供大專院校獎助學金，至今捐贈已逾2000萬元，鼓勵優秀學生敦品力學。除了對外捐贈行善，他也關懷企業內部員工，提供企業內急難救助與員工子女獎學金申請，善盡社會與企業責任。

志光補習班總裁林進榮（左三）獲得2020年全國好人好事代表。（記者王俊忠翻攝）

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