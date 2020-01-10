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拖了1年3個月 虐童幼教師罰7萬

台南市官田區的小森林幼兒園的幼教老師黃金柳，對徐童施暴過程。（翻攝人本教育基金會）

台南市官田區的小森林幼兒園的幼教老師黃金柳，對徐童施暴過程。（翻攝人本教育基金會）

2020-01-10 23:03:45

〔記者王捷／台南報導〕台南市官田區的小森林幼兒園的幼教老師黃金柳，在2018年9月不滿4歲徐姓學童不畫畫，涉嫌虐童、不當管教。黃金柳拽徐童的左臂，並將他甩到地上，徐母直到看了監視器才發現老師惡狀，還指控社會局、教育局調查3個多月，黃金柳仍未離開學校，他求助無門只好自行轉學，事發至今過了1年3個月，地院以黃金柳對兒童犯強制罪處緩刑2年，並且要賠償徐童7萬。

2019年1月，人本教育基金會替徐母發聲，轉述徐母指控，幼兒園在發生不當虐童事件後，社會局與教育局互踢皮球，教育局指出無權對私幼教師懲處、而社會局則指出教師是初犯，要看教具局的意思，且黃金柳仍留在幼兒園內任教，也讓徐母求助無門。

臉書粉絲頁「靠北惡質幼兒園」拿新北虐童案，侯友宜在2天內做出的決策，在托嬰事中心發生虐童後，先裁處老師14萬元罰鍰並公告老師負責人個資且勒令老師終身不得擔任托育人員，新北市府要求托嬰中心停辦裁處30萬元罰鍰。停辦後，社會局將輔導幼兒轉收托。相關事證移送地檢署偵辦。

在新北檢傳喚老師複訊交保後，新北市府法制局聯絡法律扶助義務律師。身心受創的幼兒市府也媒合心理治療單位，給予身心輔導。臉書粉絲頁質疑新北市府做的事，台南一件都沒做到。

但當時台南市教育局澄清，並強調虐童0容忍，事發後即已派員調查，該名教師行為確有不當，已要求園方改善，並依相關規定查處，是否涉及兒虐則交由社會局進一步調查。

事隔近1年3個月，南院做出判決，從監視器畫面來看，法官認為黃金柳雖然是教師，對徐童有管教權，雖對徐童有管教權，但是用力拽徐童手臂的事件，明顯逾越管教權合理範圍，黃金柳犯刑法第304條第1項強制罪，又依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，成年人對兒童犯強制罪， 應加重其刑。

不過，雖然被害人不願與黃金柳和解，但黃金柳願意道歉，加上犯案後黃金柳已經離職，且黃金柳沒有前科、是一時失慮才犯案，因此法官判決3個月徒刑、緩刑2年，但緩刑的條件是要按期賠償徐童一共7萬元。

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