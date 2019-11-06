土石流景況畫給你看！ 橋下休閒廣場變身防災公園...

182線高架橋下的墩柱，成為3D彩繪的畫布。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-06 12:53:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕偏遠的台南市龍崎區，在182線高架橋下有處休閒廣場，設施老舊，一度被誤認已荒棄，公所爭取經費，重新整理環境，將改造為防災公園，透過吉祥物實景示範地震保命3步驟，更邀請知名3D畫家曾進成進駐，結合當地生態，彩繪土石流爆發的緊急狀況，融入藝術元素，傳達正確的避難知識，創意引起矚目。

透過3D彩繪，藝術呈現土石流的危機，兼具教育性。（記者吳俊鋒攝）

龍崎區長蕭琇華表示，橋下休閒廣場啟用迄今約20年，雖然仍有居民晨昏散步，但如被荒棄的環境，令人詬病，陸續展開環境整理工程。

廣場內已設置了產業吉祥物「竹筍莉」所示範的地震保命3步驟地景，進行教育宣導。（記者吳俊鋒攝）

蕭琇華指出，已完成儲藏間的彩繪，並打造兼具防汛功能的小孩嬉戲沙坑，還設置了產業吉祥物「竹筍莉」的地震保命示範實景，加上教育性的橋墩藝術創作，希望將休閒廣場轉型為防災公園。

橋墩的主題創作，由知名的3D彩繪畫家曾進成執筆。（記者吳俊鋒攝）

來自北門區的曾進成，是第1位由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處聘任駐村的3D立體彩繪匠師，嘉義布袋美好里的「綺麗海洋」、台中石岡里九房里的「童話故事」…等，都是他的作品。

儲藏間已完成彩繪，環境也煥然一新。（記者吳俊鋒攝）

曾進成先實地踏查，瞭解龍崎的生態後進行構思，預計為6支橋墩創作，加上2面地畫，看起來會更有立體感，以土石流教育為主題，目前全力趕工，預計下個月20日完成。

曾進成說，第1支墩柱的構圖元素，有守護鄉土的巨人與大冠鷲，遇到猛烈的雨勢，洪水從流指縫間頃洩而下，呈現災難即將來臨的意象。

第2支墩柱的構圖，就是土石流的前兆，混濁的水，以及石塊、樹枝的流動；畫面中還加入了當地特有種的紅尾伯勞與巴式小雨蛙等生態。

接下來彩繪構圖，還有土石流來了的災難現場，以及教導人們如何防範等，再搭配地景，立體呈現，看起來會更震撼。

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