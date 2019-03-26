北市大湖公園「露營中」？70位防災士報到

2019-03-26 11:48

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市大湖公園草坪今早出現一頂頂帳篷，一旁還設有淋浴、幼童玩樂區，見狀還以為正在進行露營活動，但這是為了防止天然災害而舉辦的防災公園開設活動，現場包括內湖區長林秉宗及相關局處室都到場參與，同時也有70位防災士前來了解防救災相關程序，保障居民的生命財產。

現今地球暖化頻發極端氣候，颱風、地震等天然災害也常衝擊台灣，為了將傷害降至最低，在平日就做好防災準備至關重要。內湖區災害應變中心與北市消防局、警察局、環保局及公園處等局處合作，今日舉辦防災公園開設暨宣導活動，將平時供民眾遊憩、運動的場地轉為避難收容場所，作為避難安置、指揮調度的據點，據點內包括睡覺、洗澡、供餐、安撫災民等功能之外，也符合國人養寵物的習慣，增設寵物收容區。

林秉宗表示，台北市12個行政區中各有1處防災公園和優先安置學校，收容安置房屋受損的民眾，這次防災公園開設希望加強民眾的防災意識和應變能力，同時也精進各單位對相關程序的熟悉度，爭取更多應變及避難逃生時間。

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