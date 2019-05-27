解決大里淹水 台中草湖防災公園今動土

2019-05-27 21:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區溪南、草湖地區長年淹水，立委何欣純爭取中央前瞻基礎建設補助，斥資3億徵收、興建草湖防災公園，今天舉行動土典禮，整個園區規劃就像一座滯洪池，平時並有蓄水功能，並設計了共融式兒童遊具、球場、鄰里活動廣場等設施，預計明年底前完工後，可解決草湖地區淹水，並讓民眾多了一座多功能的遊憩公園。

市府水利局為了解決大里草湖地區淹水問題，在仁化路和大峰路口旁闢設草湖防災公園，今天舉行動土典禮，包括台中市長盧秀燕，立委何欣純、市議員李天生、林碧秀、林德宇、張滄沂、李麗華，以及大里區長鄭正忠、東湖里長賴樹清、西湖里長賴加彬等多位里長都出席。

市長盧秀燕表示，極端氣候盛行下需要整體治水，除河道、下水道的治理、清淤，也需要興建滯洪池防災，市府因此規劃興建，兼具遊憩、治洪、運動及集會等4合1功能的草湖防災公園，感謝在地立委及議員大力支持，讓工程順利開工。

爭取多年的立委何欣純表示，大里溪南和草湖地區多年來都深受水患所苦，尤其草湖地區許多地方都是非都市計畫區，要找一塊土地來蓋公園都很困難，經過努力終於找到這塊地，並爭取到中央的前瞻基礎建設補助，強調近年持續爭取推動仁化路、中興路一段下水道，陸續完工後，日前520大雨就發揮功能，終於不再淹了，希望草湖防災公園能順利完工，讓居民遠離水患並有更好的生活品質。

市府水利局長范世億表示，整座公園徵收經費1.6億，工程經費1.4億，工程費中央補助7成，市府負擔3成，預計2020年底前完工後，將可增加滯洪量約1.25萬立方米，保護約41公頃的土地。

范世億表示，該座公園底部原本設計鋼筋混凝土，因不透水，上任後改用雨積磚、雨花園、鋪面透工法，希望讓整座公園就像海綿一樣吸水，除防洪並規劃了球場、共融式兒童遊具、多功能廣場，希望完工後讓大雨或颱風的積淹水機率降到最低。

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