在家能知天下事 聊天群組掌握台南正確災害訊息

2019-09-04 09:10

〔記者劉婉君／台南報導〕在家能知天下事，氣象局早上8點18分對台南市發布持續1小時的大雷雨訊息，小東地下道在8點40分左右已積水。這些訊息台南市民透過台南市政政府LINE官方帳號，或是國家災害防救中心LINE，在家就能掌握。

去年底，LINE台灣月活躍用戶破2100萬，台南市推動智慧城市，資訊傳遞及政府服務也跟隨趨勢，在網路假新聞充斥的時代，除了在台南市政府災害告示網，台南1999、市長黃偉哲臉書、官方LINE等，「國家災害防救科技中心LINE官方帳號」也提供民眾訂閱在地化的即時防災資訊，方便民眾掌握最新且正確的災害資訊，達到避災減災目的。

台南市研考會表示，目前透過災防科技中LINE官方帳號，一共推播來自14個單位、25項防災資訊，涵蓋颱風、地震、降雨、雷雨、強風、淹水、河川高水位、水庫放流、道路封閉、土石流、停班停課、傳染病、國際旅遊疫情、空氣品質、鐵路事故（台鐵及高鐵）等。

民眾只要訂閱所在或關心的行政區域，一旦有示警資訊發布時，就會透過LINE主動推播，提供即時資訊，除文字訊息外，有颱風、地震或低溫時，也會提供淺顯易圖卡，提醒民眾應注意事項。

民眾可以透過掃描圖片QR Code，或搜尋＠NCDR，找到國家災害防救科技中心官方LINE，加入後訂閱警示的圖示，進一步地針對縣市區域，停班停課以及降雨等災害類型告警訂閱，一旦台南市政府有任何訊息宣布，即會提供第一手且正確資訊到民眾的LINE對話視窗中。

近來，台南市屢次成為網路災害假新聞的受害者。研考會主委趙卿惠指出，由於國家科技災防中心的相關資料來源皆是政府正式的資料平台揭露，一定是正確訊息，可減少市民對於訊息真偽求證上的困擾。

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