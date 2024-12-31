為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    （台中）大肚、和美大橋雙邊施工 進度超前

    2024/12/31 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中、彰化民眾期盼十多年的大肚、和美大橋，二○二三年一月動工，將興建長度一四四○公尺橋梁，地方關心施工進度，市府建設局長陳大田、立法院副院長江啟臣等人昨天視察工程進度，大肚端現階段進行道路工程第一階段文昌路直線段路肩範圍施工，和美端亦同步進行橋台及引道施工作業，台中、彰化雙邊齊推，預計二○二六年八月完工。

    台中大肚和彰化和美因烏溪一河之隔，過去要取道大度橋、中彰大橋至少要花半小時才能到達，經地方爭取十多年，終於斥資卅二億，興建大肚、和美跨河橋梁，二○二三年一月動工，將興建長度一四四○公尺、寬度廿二公尺橋梁，配置雙向四車道、二機車道，下游測並有人行及自行車共用道。

    市府建設局長陳大田昨天前往關心施工進度，強調目前整體工程進度近六十％微幅超前，近日第一組懸臂工作車圓滿完成首階段任務，意謂這座跨越烏溪、連接台中與彰化的重大交通工程建設，邁向新里程碑。未來工程完工後，可縮短台中大肚與彰化和美間車程距離，提升交通運輸功能。

    江啟臣則表示，希望工程能如期如質完工，未來完工後除方便兩地民眾通行，也能舒緩大度橋、中彰大橋的車流。並提醒主責單位應提早完善規劃周邊聯外道路，不要等到橋通再做，才能事半功倍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播